La incidencia en mayores de 60 años crece un 14% desde el viernes

A las puertas de dos fiestas multitudinarias como son los Sanfermines (este miércoles el chupinazo) y el desfile del Orgullo en Madrid (el sábado) amén de decenas de festejos estivales, España vuelve a superar holgadamente los mil casos de incidencia, y regresa a los niveles de contagios de covid que había a mediados de febrero, hace casi cinco meses. Impulsados por dos sublinajes de la ómicron (la BA.4 y sobre todo la BA.5) que tienen una alta capacidad de transmisión (también en personas que han pasado recientemente la enfermedad), la incidencia acumulada en mayores de 60 años, la única que se mide en la actual fase de gripalización, se encuentra en los 1.135 casos por cada cien mil habitantes, según el informe con las notificaciones que ha hecho público este martes el Ministerio de Sanidad. Representa un 14% más que los notificados el pasado viernes y un 35% más que los dados a conocer hace solo una semana. Hay una especial virulencia en los mayores de 80 años, segmento de edad en el que la incidencia llega a los 1.483 casos.

Todas las comunidades autónomas, excepto Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia, superan el millar de casos de incidencia. Los datos reflejan que hay una clara y rápida tendencia al alza en los contagios, que nos sitúa en niveles similares a los máximos de la tercera y quinta ola (899 y 700 casos respectivamente), pero aún lejos de las dramáticas cifras de las pasadas Navidades, con una sexta ola que superó los 3.200 casos.

También han aumentado las hospitalizaciones. Hay ingresados 11.586 pacientes con covid, 1.337 más que el pasado viernes, de los que 502 se encuentran en las UCI (449 hace cuatro días), lo que representa una ocupación del 9,56% en planta (8,37% el viernes) y del 5,73% en cuidados intensivos (5,06%). En estos últimos cuatro días se han producido 148 muertes lo que eleva el número total de decesos por coronavirus a 108.259.

Prudencia

Ante este panorama, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en apelar a la prudencia y el sentido común en el uso de mascarillas en interiores cuando haya mucha gente y no se puede mantener una distancia de seguridad. La ministra ha vuelto a dejar en manos de los expertos de la Ponencia de Vacunas, donde se encuentran los técnicos del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, el momento de empezar a administrar la cuarta dosis a mayores de 80 años y colectivos vulnerables. La decisión de poner esta cuarta inyección ya está tomada, lo que aún no se sabe es cuándo, aunque previsiblemente no será hasta el otoño. Ante las presiones de algunos gobiernos regionales que quieren adelantar la administración de esta cuarta dosis, Darias ha insistido en que esa decisión se tomará en el seno de la Ponencia. En este sentido, la ministra se ha congratulado del alto porcentaje de población vacunada con la pauta completa, que ya ha llegado al 92% de la población de más de 12 años.