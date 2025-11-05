Un SMS recordará a los pacientes sus citas en el hospital Doctor Negrín El centro sanitario se suma otros seis que ya aplican este sistema en el archipiélago, incluyendo el complejo Insular Materno-Infantil

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

El hospital de Gran Canaria Doctor Negrín ha puesto en marcha un sistema de recordatorio de citas mediante mensajes SMS que permitirá a los pacientes confirmar, cancelar o solicitar un cambio de fecha con solo un clic. La medida, impulsada por el Servicio Canario de la Salud (SCS), busca mejorar la gestión de consultas y reducir las listas de espera.

A partir de ahora, los pacientes recibirán un mensaje de texto diez días antes de su cita con un enlace personalizado donde podrán consultar los detalles -lugar, servicio y hora- y elegir entre confirmar, anular o modificar la cita si no pueden asistir.

El sistema, desarrollado por el SCS en colaboración con el servicio de Información y Atención Telefónica 012, introduce por primera vez una comunicación interactiva con los usuarios de consultas hospitalarias, inexistente hasta ahora.

Evitar huecos en las agendas

El director del SCS, Adasat Goya, explicó tras una reunión con el gerente del centro hospitalario, Miguel Ángel Ponce, que esta herramienta «responde a la necesidad de atender al paciente con la mínima demora posible y optimiza la actividad en consultas, al evitar huecos en la agenda por inasistencias».

Si el paciente no responde al SMS, se activará un protocolo de apoyo telefónico: un operador intentará contactar mediante llamada para confirmar o reprogramar la cita. En los casos en que el usuario no disponga de teléfono móvil, la llamada se realizará a su número fijo.

Para acceder al servicio, los usuarios deben tener actualizados los datos asociados a su tarjeta sanitaria. El 012, además de participar en el desarrollo del sistema, ofrecerá información y asesoramiento sobre su uso.

Implantándose en todos los hospitales

El proyecto comenzó a pilotarse en mayo en los hospitales Nuestra Señora de Candelaria y La Palma, y ya funciona también en los de La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote y en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

El objetivo es extenderlo de forma progresiva a todos los centros del archipiélago.

Con esta iniciativa, el SCS da un paso más hacia un modelo sanitario más moderno, ágil y accesible, al tiempo que unifica en una sola plataforma los distintos sistemas de recordatorio que algunos hospitales habían desarrollado por su cuenta.

Un 30% deja plantado al especialista

Uno de los objetivos de esta medida, anunciada en mayo por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, es reducir las listas de espera optimizando las agendas de las consultas, hasta ahora esponjadas por la inasistencia de los pacientes.

De hecho, según los datos que manejaba el Gobierno regional hasta la pasada primavera, el 30% de los pacientes no acude a consulta en las islas.

La inasistencia no solo afecta a las consultas especializadas, también afecta a Atención Primaria. Entre enero y marzo de 2024, 3.000 pacientes dejaron plantado a su médico de cabecera.