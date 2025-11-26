Siete de cada diez canarios acuden a la IA para consultar problemas de salud Canarias es la segunda comunidad española con mayor porcentaje de población que se autodiagnostica con herramientas digitales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

La Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado como una herramienta habitual para resolver dudas de salud entre la población canaria. Según el último estudio de Línea Directa, más de 7 de cada 10 personas en Canarias (73,2%) utilizan la IA para consultar problemas médicos, el segundo porcentaje más alto de España y muy por encima de la media nacional (66,4%). La comunidad también figura entre las regiones donde este hábito es más frecuente: el 21,4% de los canarios recurre a la IA de manera regular para resolver dudas sobre salud, solo superados por Cataluña y la Región de Murcia.

A nivel estatal, el estudio -titulado 'Los peligros del autodiagnóstico digital' y realizado junto con los expertos Ruth Castillo-Gualda y Justo Menéndez, profesores de la Universidad Camilo José Cela- alerta sobre el crecimiento del autodiagnóstico mediante IA y su impacto en la salud física y mental. En toda España, uno de cada 4 ciudadanos (24,8%) reconoce que ya recurre primero a estas herramientas antes que a un profesional sanitario, un porcentaje que en Canarias se sitúa en el 19,8%.

Brecha generacional: los jóvenes lideran el autodiagnóstico digital

El estudio revela una brecha generacional marcada. A nivel nacional, 9 de cada 10 jóvenes entre 16 y 19 años utilizan la IA como fuente de información médica, y la mitad lo hace de forma frecuente. Entre las personas de 65 a 75 años, el uso desciende al 41,7%, y solo un 10,6% recurre a estas herramientas como primera opción.

Los motivos que explican esta tendencia incluyen la disponibilidad de la IA (16,3%), su inmediatez (12,2%) y la rapidez del proceso (11,5%). También influyen factores emocionales: muchas personas buscan intimidad, comprensión o la sensación de no ser juzgadas. Esta motivación es más común entre quienes se encuentran en peor estado emocional.

Diferencias por género y edad en las consultas sobre salud mental

El informe señala además que la búsqueda de empatía emocional genera diferencias relevantes. El 55% de las mujeres que usan IA para cuestiones emocionales lo hacen por sentirse más escuchadas o menos juzgadas, frente al 45% de los hombres. La brecha también es generacional: el 35% de los jóvenes señala la búsqueda de comprensión emocional como principal motivo de uso, frente al 7% de los mayores.

Una tendencia consolidada en España

En términos globales, el 18,5% de la población española utiliza de manera frecuente o muy frecuente la IA para resolver dudas de salud, lo que confirma que estas herramientas han pasado a integrarse en los hábitos cotidianos.

Las comunidades con mayor uso regular son Cataluña (24%), Región de Murcia (22,1%) y Canarias (21,4%), mientras que Galicia (10,4%), Castilla y León (11,5%) y Cantabria (13,5%) se sitúan en el extremo contrario.