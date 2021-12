Los hosteleros, en pie de guerra ante la prohibición de fumar en terrazas

«Impresentable y lamentable. De nuevo nos demonizan»: José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, lleva toda la mañana colgado al teléfono lanzando el mismo mensaje. Se ha despertado con la noticia de que el Ministerio de Sanidad prepara una nueva y ambiciosa ley antitabaco que contempla, entre otras medidas, incrementar los espacios libres de humo, incluyendo la prohibición de fumar en las terrazas de los bares y restaurantes. «Me parece lamentable. Es impresentable. Nos enfrentan a nuestros clientes cuando ahora mismo no hay ningún problema», dice Yzuel, que explica en cuando en una terraza alguien enciende un cigarrillo y otro cliente se queja, uno de los dos «se cambia de sitio y no hay ningún problema». El empresario aragonés cree que no tiene sentido prohibir fumar en las terrazas, y se pregunta, «¿es que u n señor no va a poder fumar en una terraza pero si se sienta en un banco a medio metro, sí va a poder? Es absurdo». Actualmemte hay siete comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y La Rioja) que han adoptado la medida 'Terrazas Sin Humo' como herramienta contra la covid-19.

Yzuel, que preside una organización que representa a los bares, cafeterías, restaurantes y pubs de nuestro país, cree que habrá hosteleros que se sumen voluntariamante a campañas contra el tabaco y no dejen fumar en las terrazas de sus negocios, «pero eso es una cosa y otra bien distinta que lo prohíban de manera generalizada». Se queja el hostelero de la presión de los movimientos antitabaco y de las sociedades científicas como la Sociedad Española de Neumología, pero insiste en que «no empiecen por nosotros, que no nos pongan en el disparadero, que no nos enfrenten. Fumar al aire libre no molesta a nadie. Que conciencien a las empresas y a los ciudadanos, pero que no obliguen», y a modo de ejemplo señala que, la semana pasada, estuvo en un gastrobar en Málaga que prohíbe fumar en su terraza. «Y me parece de maravilla que las empresas decidan desde la libertad, pero sin generalizar la prohibición».

«Es un planteamiento de hipocresía y cinismo totales. Por un lado el Estado recauda cientos de millones de euros de impuestos y en vez de concienciar y respetar la libertad de las empresas, prohíbe».

Fumar en el coche

La medida de prohibir fumar en las terrazas forma parte de la batería de iniciativas que prepara el Ministerio de Sanidad y que prevé, además, la prohibición de fumar en coches particulares, el empaquetado genérico de las marcas de tabaco, equiparar por ley las restricciones a los cigarrillos electrónicos y aumentar los impuestos sobre el tabaco.

Se trata del borrador del 'Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025', un documento de 119 páginas que busca lograr «una generación libre de tabaco» de la mano de los estándares que marca la Unión Europea y la OMS. Su intención es que «antes del año 2023» se incrementen los espacios libres de humo –incluye cigarrillos electrónicos–, pero también en «ciertos espacios del ámbito privado», como los «vehículos particulares».

Desde la Dirección General de Salud Pública se ha incorporado asimismo al plan «equiparar por ley la publicidad, promoción y patrocinio de productos relacionados con el tabaco», así como una mejor regulación de la venta y el consumo, ya sean «con o sin nicotina». Se quiere, además, atajar la publicidad encubierta y las promociones en redes sociales y plataformas. Con este paso, el Ministerio de Sanidad se plantea vía real decreto seguir la estela de países como Francia o Australia. Se aboga por implantar el empaquetado genérico de las cajetillas, de tal forma que se quite el atractivo de las marcas, y por prohibir los aditivos que dan aroma en tabaco. Según la Encuesta Europea de Salud del año pasado, un 16,4% de mujeres y un 23,3% de hombres fuman a diario en España.

El objetivo último es que con todo esto se logre una reducción de un tercio de la mortalidad prematura por enfermedades no tranmisibles en 2030 y seguir la recomendación europea de bajar las tasa de fumadores diarios un 5% para 2040, dos puntos más entre los jóvenes de 14 a 18 años.

Según la última Encuesta Europea de Salud, en España hay cerca de un 20% de fumadores, a partir de 15 años, un dato por encima de la media europea.

Medidas de los neumólogos

Por su parte, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) ha señalado cinco medidas irrenunciables para lograr reducir su consumo de tabaco, que cada años se cobra en España 60.000 muertes.

Cada vez que se ha reformado la legislación antitabáquica ha habido un descenso de la prevalencia de tabaquismo, que llegó a situarse en el 31% de la población con la ley de 2010 y siguió disminuyendo, hasta que en 2017 experimentó un repunte, hasta el 34% de fumadores.

Las cinco medidas irrenunciables de Separ son estas

1. Subir el precio del tabaco. Este aumento de precios debe abarcar a todas las formas de consumo de tabaco: cigarrillos, puros, tabaco de liar, pipas de agua, cigarrillos electrónicos y tabaco calentado.

2. Prohibición del consumo de tabaco en espacios públicos abiertos: terrazas, estadios deportivos, playas, parques, plazas de toros, etc. Además, la ley debe contemplar la estricta vigilancia del cumplimiento de esa prohibición y debe definir un sistema punitivo a aquellos que la incumplan.

3. Instauración del empaquetado genérico, ya que la implantación de esta medida supone la desaparición de los logos e imagen de las compañías tabaqueras y se ha traducido en menos ventas y una menor tasas de tabaquismo en los países que la han implantado, como Australia y Nueva Zelanda, con tasas de tabaquismo muy bajas.

4. Regular la venta, el consumo y la publicidad de los cigarrillos electrónicos y de los dispositivos que calientan pero no queman tabaco. Deben tener la misma regularización que tienen los cigarrillos.

5. Incrementar y promover la asistencia sanitaria a los fumadores para que abandonen el consumo del tabaco. En este sentido es fundamental que se potencie la creación y desarrollo de unidades de tabaquismo en todo el sistema sanitario público y que se financien todos los tratamientos que han demostrado ser seguros y eficaces para ayudar a dejar de fumar. Todos los fumadores que hagan un serio intento por dejar de fumar, y que lo realicen en el contexto de un programa de asistencia sanitaria, deben tener acceso financiado a este tipo de tratamientos sin ningún tipo de restricciones.