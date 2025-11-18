Sanidad propone a los sindicatos incluir 702 plazas en la OPE de 2025 Los puestos previstos corresponden a la tasa de reposición de efectivos | Un estudio de la ULL sitúa los salarios del SCS por encima de la media estatal

La oferta pública de empleo público del Servicio Canario de la Salud (SCS) de 2025 incluirá 705 plazas, las necesarias para cubrir la tasa de reposición de efectivos para los sectores prioritarios. Este asunto fue negociado ayer entre el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, y los representantes de los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad: CCOO, UGT, Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermeros (CEMSATSE) e Intersindical Canaria.

En la reunión también se aprobaron temarios de los exámenes correspondientes a las especialidades de Enfermería en Salud Mental, Enfermería Pediátrica, Enfermería del Trabajo, Farmacéutico de Atención Primaria y Técnico Titulado Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y se acordó la modificación del Manual de gestión en materia de permisos del personal adscrito a las instituciones sanitarias del SCS, según indicaron fuentes de la Consejería de Sanidad a través de un comunicado.

EN CONTEXTO Plazas adjudicadas Doce categorías profesionales del SCS tienen propuesta de nombramiento en la estabilización

Solicitud de plaza 67 categorías están en el trámite de petición de plazas

Calendario La estabilización, que debería haber culminado el 31 de diciembre de 2024, sigue adelante y sin un horizonte claro de finalización

En la reunión de la Mesa Sectorial también se analizó el estudio de retribuciones elaborado por la Universidad de La Laguna, que acredita la buena situación en materia retributiva del SCS, en primeras posiciones y siempre por encima de la media estatal.

Además, se han presentado datos contrastados que acreditan que Canarias es receptora de profesionales sanitarios, con saldo neto favorable.

En el encuentro también se abordó el estado del proceso selectivo de estabilización de las plantillas de trabajadores del SCS.

En este sentido se dio cuenta de que, en el caso del personal estatuario, 18 categorías está próxima a publicarse su nombramiento en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), 67 están en proceso de petición de plazas, doce categorías ya tienen la propuesta de nombramiento, 19 cuentan con resolución definitiva y una con resolución provisional, además de una categoría que ya ha finalizado el proceso.

Por otro lado, también se dio cuenta del desarrollo del proceso para acabar con la temporalidad del personal laboral.

En su intervención, Adasat Goya reafirmó el compromiso de la Consejería canaria de Sanidad y del SCS con la reducción de la temporalidad en el empleo público sanitario, fomentando la estabilidad laboral, la consolidación de plantillas y la mejora continua en la calidad de la atención prestada al conjunto de la ciudadanía canaria.