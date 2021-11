Sanidad autoriza que los menores de 60 sean vacunados con Janssen

La Comisión de Salud Pública autorizó hoy la inoculación de la profilaxis monodosis de Janssen por debajo de 60 años para dar así un acelerón a la campaña de inmunización, que iba camino de ralentizarse en las próximas semanas si no se levantaba el veto a no usar esta fórmula para los menores de las seis décadas. Una prohibición impuesta por Sanidad el pasado abril tras la aparición de algunos casos raros de trombos en seis mujeres de Estados Unidos de entre 18 y 48 años. Esta nueva actualización del protocolo vacunal, la séptima, no obstante, deberá ser ratificada por las comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles.

La ampliación del uso de la fórmula de Johnson & Johnson, según lo acordado, comenzará en primer lugar a los más de 6 millones de nacidos entre 1971 y 1962 (entre 50 y 59 años) que todavía no han sido inmunizados por no pertenecer a algún grupo profesionales esencial (sanitarios, profesores, policías, bomberos o militares). Ese es el eje principal de esta nueva modificación de un plan vacunal que -insisten desde Sanidad- amenazaba con frenarse porque este mes de mayo se acabará de inocular al menos la primera dosis a la inmensa mayoría de los mayores de 60 años y solo hay dos marcas comerciales (Pfizer y Moderna) que por el momento estaban autorizadas para ser usadas por debajo de esa edad.

Además de las personas entre 50 y 59 años, Sanidad pactó con las comunidades administrar Janssen a los colectivos de personas mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad o que vivan en situación de difícil localización como son los ' sin techo', temporeros o inmigrantes sin 'papeles'. Al ser una profilaxis de una sola dosis, resultará mucho más fácil su inmunización de un solo pinchazo, sin necesidad de tener que gastar esfuerzos en buscar a estas personas para la segunda inoculación.

La vacuna de Janssen, que el pasado abril estuvo varios días en los almacenes de la compañía en España a la espera de que el Gobierno permitiera su uso después de que EEUU paralizara su inoculación tras los casos de trombos, al principio solo fue autorizada por Sanidad para ser usada en personas de entre 70 y 79 años. Y posteriormente el listón se bajó hasta los 60.

Problemas de suministro

Hasta la fecha, España ha recibido 272.400 dosis de Janssen , algo menos de lo prometido porque el laboratorio ha tenido problemas de suministro. Al final del segundo trimestre el Ministerio de Sanidad espera haber recibido 5,5 millones de esta vacuna que utiliza una tecnología similar a la de AstraZeneca. Funciona mediante el uso de un tipo de virus del resfriado, el adenovirus, que se modifica genéticamente para que no pueda reproducirse en el organismo. Este adenovirus se denomina vector viral no replicante y lleva 'instrucciones' en su ADN para que las células fabriquen proteínas que sirvan como anticuerpo.

Otro de los puntos propuestos por la Comisión, que todavía no se ha cerrado, es l evantar el veto a la vacunación de las mujeres embarazadas y madres lactantes, que hasta ahora no están siendo inoculadas. Los especialistas de Sanidad proponen que sean inmunizadas cuando les toque por edad o por profesión pero solo con vacunas de ARNmensajero, esto es Pfizer y Moderna.

Sanidad –explicaron fuentes de la Ponencia- quiere empezar la inmunización de embarazadas y mujeres que dan el pecho después de que constatar que ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido, donde este colectivo ha sido inmunizado de forma profusa con fórmulas de ARNmensajero, no ha habido ningún tipo de problema reseñable. Además, los expertos en el documento a debate recuerdan que «las vacunas Comirnaty (denominación técnica de la profilaxis de Pfizer) y Moderna se han estudiado más en embarazadas» que las adenovirus como son la AstraZeneca o Janssen.

Menores

La Ponencia de Vacunas, además, por primera vez abordó el tema de los adolescentes. Sanidad quiere que una vez la EMA autorice la profilaxis de Pfizer -algo que hará entre mayo y junio según anunciaron este martes responsables del regulador europeo- empiece a inocularse esta fórmula a los mayores de 12 años con condiciones de muy alto riesgo, en situación de gran dependencia y aquellos en centros de personas con discapacidad intelectual, centros tutelados y centros de educación especial.