Sanidad mantiene el decreto de fin de mascarillas sin certeza sobre su aprobación

El Gobierno no recula: Pese a las presiones de última hora de varias comunidades, particularmente del País Vasco, y al aumento de la incidencia que hoy superó los 600 casos, el Ejecutivo llevará este miércoles al Pleno del Congreso de los Diputados la convalidación Real Decreto-ley 13/2021que suprime la obligación de portar la mascarilla en espacios exteriores públicos siempre que sea posible guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros.

En Moncloa creen que tendrán los apoyos parlamentarios suficientes, pero este mismo martes, Carolina Darias, tras el fin del Consejo Interterritorial, no lo dio por seguro, si bien apeló a todos los grupos a apoyarlo. «Todos hemos visto muchas imágenes que no nos gustan, pero no es cuestión de una norma, sino el cumplimiento de la norma», explicó la titular de Sanidad, que recordó que el tapabocas sigue siendo obligatorio, salvo en «momentos muy determinados».

Darias, que dijo que la mayoría de las autonomías coinciden en que la retirada de la obligatoriedad de la protección es acertada si se cumple la normativa todavía vigente, insistió en que no hubo precipitación por parte del Ejecutivo en retirar las mascarillas el pasado 24 de junio, cuando ya se perfilaba la llegada de la quinta oleada del virus.

«Hemos dado pasos tremendamente graduales y prudentes», señaló la ministra, quien apuntó que la supresión de los tapabocas fue una medida propuesta por la Ponencia de Alertas de la Comisión de Salud Pública, de la que forman parte las comunidades autónomas.

Sin embargo, el anuncio del fin del tapabocas no salió de esta comisión, sino del propio Pedro Sánchez, que comunicó la desaparición de la obligatoriedad de las mascarillas sin que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud fuera consultado, siquiera informado, previamente.

Aun así, Darias insistió en que «todas las medidas han sido compartidas por las comunidades autónomas», antes de reiterar que el Ejecutivo no va a echar marcha atrás el decreto en el último momento.