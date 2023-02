Andony Artiles: «Quise darle visibilidad a algo de lo que solo se habla el día del VIH»

Liberado, sincero y valiente. Así nos recibe Andony Artiles en Hauss Makeup, la escuela de maquillaje que dirige en la zona de Triana de la capital grancanaria. Con la mirada de una persona que sabe que está a punto de hablar sobre un asunto de vital importancia, este maquillador de profesión y conocido 'influencer' -tiene más de cien mil seguidores en Instagram-, estaba preparado para abrirse en canal y hablar sin tapujos de un tema todavía tabú en nuestra sociedad, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El pasado domingo, este grancanario de 30 años anunciaba con un vídeo en sus redes sociales que padecía esta enfermedad desde hace dos. La repercusión fue tan enorme como inesperada. Su publicación en la red social Instagram recibió más de un millón de visualizaciones y cerca de dos mil mensajes, haciendo viral su historia y llegando a platós televisivos como el de Roberto Herrera.

Dicen que mostrarnos vulnerables nos hace parecer débiles, pero Andony confiesa que sincerarse ante su público le hizo sentirse «muy liberado». Aunque algunas personas amenazaron con contar lo que le pasaba, tuvo claro que hacerlo público «era algo que me pertenecía a mí» y que además podía usarlo para « ayudar a mucha gente que está pasando por lo mismo que yo».

«Hay mucha desinformación y miedo»

Pese a que se han producido muchos avances, hablar sobre el VIH en nuestra sociedad continúa siendo un tema tabú. «Hay mucha desinformación y miedo, pero la enfermedad, gracias a dios, ha avanzado muchísimo y, a pesar de que hay variedad, puede estar controlada con medicación», explica Andony.

Gracias al tratamiento, su carga viral ha bajado a cero, convirtiendo en «indetectable» al virus. «Ni contagias, ni te puedes contagiar», explica. También aprovecha para recordar la diferencia entre VIH y sida: «El VIH es el virus y, si no lo controlas, se puede convertir en sida. Pero eso ya no pasa gracias a que el tratamiento te baja la carga viral a cero».

El apoyo de su madre, clave

Con un nutrido grupo de seguidores en redes sociales, el protagonista de esta historia pensó que si no alzaba la voz y aprovechaba ese altavoz, «sentiría que soy cómplice de toda esa gente que nos humilla o nos mira con desprecio».

Pero antes de hacerlo público, debía hacerlo con su círculo más cercano. « A mi madre nunca se lo llegué a contar, pero quería hacerlo antes de que se enterase por la calle, por las redes o por algún medio. Fue hace muy poco. Pero al final, ella es mi madre. Lo sabía aunque no verbalizáramos esa conversación. Después de hacerlo me sentí mucho más seguro, porque me sentí mucho más querido», relata Andony.

Dicen que madre no hay más que una, y su apoyo fue el impulso definitvo para dar el paso. «Pensé: si mi madre me apoya en esto, se lo voy a contar al mundo». Y así lo hizo.

Andony Artiles, en su escuela de maquillaje en la capital grancanaria. / cober

El gran objetivo: eliminar los estigmas

Al pulsar al botón de «subir vídeo» entendió que ya no había vuelta atrás. «Ese microsegundo que tardó el vídeo en publicarse, estaba acojonado. No me esperaba que superara el millón de visualizaciones», recuerda Andony.

La repercusión que tuvo su historia trajo de la mano una grandísima cantidad de respuestas de personajes variopintos, desde Eduardo Rubiño, presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid, hasta la activista trans Carla Antonelli -que define como referente del colectivo-; la Miss Universo Transexual Ángela Ponce; la humorista Omayra Cazorla o la actriz Antonia San Juan. También muchas personas anónimas que se animaron a contar su testimonio y le agradecieron su valentía. En uno de los mensajes que recibió, le llegaron a confesar que a la pareja de una persona que padecía el virus, le cambiaron los cubiertos en una cena de navidad para diferenciarlo del resto.

Por eso, el paso adelante de Andony no se limita a una publicación en sus redes sociales. Su objetivo es ofrecer « charlas por toda Canarias para concienciar a la gente, dar un poco más de visibilidad y quitar ese estigma sobre la enfermedad». Para ello contará con la ayuda de entidades como Apoyo Positivo, una organización que se encarga de divulgar y ayudar a personas en asuntos de diversidad sexual y derechos humanos; o Isla Influencia, la agencia de 'influencers' de la que forma parte.

Según los datos de ONUSIDA, 37,7 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo en 2020. Esta información confirma que esta enfermedad está tan presente en nuestras vidas como cualquier otra. Quizá por eso Andony ya se ha convertido en un referente para muchos. Porque quiere seguir informando, porque quiere seguir educando y porque desea que, entre todos, podamos entendernos mejor.