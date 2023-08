De unas prótesis mamarias al daño cerebral severo: el drama de Carolina

En las últimas semanas Richard Ríos está contando el caso de su mujer en todos los platós de televisión. Su intención, concienciar sobre la gravedad de la situación que vive su pareja de 35 años y madre de sus dos hijos de 17 y 13 años, Carolina Soto, que quedó totalmente dependiente tras su paso por el quirófano para sustituir unos implantes mamarios.

Su objetivo, presionar a los posibles responsables de esta situación para llegar un acuerdo que le permita ofrecer a la joven los cuidados y la rehabilitación que precisa.

¿Qué ocurrió el 12 de septiembre de 2022? «Es la respuesta que he buscado durante estos once meses. Seguro que pasaron muchas cosas, pero no hay nada que justifique que mi esposa haya salido así; nada», comenta este hombre de 40 años que tuvo que dejar su puesto de jefe de cocina para cuidar a tiempo completo a Carolina, una mujer alegre, saludable, trabajadora y estudiosa hasta aquel día.

Y es que su pareja, tras aquella operación, sufre graves daños cerebrales que la han dejado en silla de ruedas, sin habla, con una sonda gástrica por imposibilidad de ingerir líquidos y la visión reducida, entre otras secuelas.

«Su diagnóstico es encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) en dos tiempos, quiere decir que le dieron dos infartos cerebrales en dos momentos diferentes por falta de oxígeno en el cerebro. Ese es el diagnóstico corroborado por los neurólogos del hospital ICOT y del hospital de Gran Canaria Doctor Negrín con pruebas, escáneres y TACS. ¿En qué momento le ocurrió esto? Solo lo saben quienes tomaron parte en la operación y Dios. No han querido dar la cara. Llevamos once meses tratando de buscar respuestas y de llegar a un acuerdo extrajudicial, aunque no sea justo, porque ella necesita rehabilitación urgente y calidad de vida», apunta Ríos que asegura que «no hay ningún consentimiento que firmes a ningún cirujano o anestesiólogo donde diga que tiene derecho a dejarte en una silla de ruedas, con tetraplejia, mutismo o daños neurológicos», dice.

La representante legal de la cirujana que le practicó la mamoplastia tampoco tiene explicación. «La operación fue perfecta. No hubo ningún contratiempo. El forense determinará qué ha pasado y si el problema surgió con la anestesia y la reanimación», afirma la letrada de la doctora Estefanía Poza, de la clínica Remodel, donde Carolina contrató el cambio de prótesis.

La operación, sin embargo, se llevó a cabo en la Clínica Cajal de la capital grancanaria en un quirófano alquilado por la cirujana quien contrató a un equipo de anestesistas del Centro Médico Tres Ramblas, relata Ríos que interpuso una querella por la vía penal para depurar responsabilidades.

«Se la llevaron al quirófano a las 10 de la mañana y no la subieron a planta hasta las 8 de la noche. La trajeron sin despertar de la anestesia. A las 4.55 de la madrugada comencé a gritar pidiendo una ambulancia porque estaba verde, hinchada, con convulsiones y la trasladaron al Negrín», recuerda sobre el anómalo postoperatorio.

Ampliar Carolina Soto, tras graduarse como educadora infantil en la ULPGC.

Carolina ingresó en la unidad de críticos del Negrín, entró en coma y permaneció en ese estado muchos días. «Cuando despertó estaba ciega. Nos dijeron que podía morir o que quedaría en estado vegetal», comenta Ríos sobre los graves daños cerebrales constatados en el hospital grancanario que le ha enviado una factura de casi 43.000 euros por la atención recibida.

Richard asegura que hay muchas cosas anómalas en aquella intervención. «Cuando te haces una operación, la clínica tiene que contar con unos recursos para que, en caso de que ocurra algo, poder responder. Además te tienes que hacer un preoperatorio para ver que eres apto para operarte y -lo preguntas a cualquier cirujano o anestesiólogo y te lo dice- a una persona con un nivel tan bajo de conciencia hay que entubarla y oxigenarla y allí no lo hicieron nunca. En el caso de Carolina, hay cuatro horas en las que no hay una letra sobre ella: desde que salió de quirófano hasta que la subieron a planta. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Hay muchas lagunas sin respuesta?», dice acuciado por las necesidades terapéuticas de Carolina.

Ayuda y rehabilitación con urgencia

Actualmente, la familia Ríos vive en un cuarto piso sin ascensor. Richard sube y baja a Carolina a diario para llevarla a la piscina, donde improvisa una terapia para ella. Sus tendones están agarrotados. Sufre pie equino.

«Necesito mudarme y meterla en rehabilitación. Estamos en un sistema muy lento. No puede estar un año y medio en lista de espera para un centro concertado donde reciba rehabilitación porque el daño neurológico tiene un plazo de tiempo con plasticidad. Ya han pasado once meses. No quiero perder lo conseguido ni que se quede como está», relata con desesperación delante de su esposa que se comunica con él con su mirada; un pestañeo es 'sí'.

Carolina no puede hablar pero está presente. Sonríe con una broma de su marido y mira a los extraños que han ido a su casa a escuchar su historia.

«La única forma de que se recupere es que acepte su realidad. Es duro, pero en esta casa ya hemos llorado demasiado. Tenemos que hacer de tripas corazón y aceptarlo: ella tiene que saber que pasó algo, que está así y que tiene que seguir luchando», sostiene.