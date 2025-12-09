Primer día de la huelga de médicos: «Pedimos mejoras para poder tratar mejor a la población» El Sindicato Médico Canario calcula que alrededor del 60% del colectivo ha parado en las islas. Reclaman al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio con mejores condiciones laborales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 13:41 Comenta Compartir

Los médicos de las islas salieron este martes a la calle en el primero de los cuatro días de huelga convocados para exigir al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio que regule y mejore sus condiciones laborales. La concentraciones se han repetido en los centros sanitarios de todo el país.

Convocados por la confederación estatal de sindicatos médicos, el colectivo reclama mejoras como las horas de guardia, estabilidad laboral o eliminar el régimen de incompatibilidades que recoge ahora el borrador de Sanidad. Reclaman, además, que la negociación se lleve con el colectivo, al margen de la mesa con los sindicatos que representan al conjunto de categorías profesionales del sistema sanitario público.

A falta de datos definitivos al final de la jornada, los convocantes calculan un seguimiento en torno al 60% en las islas, según señaló Erik Álvarez, presidente del Sindicato Médico Canario (CESM) a las puertas del hospital Doctor Negrín, donde esta mañana se concentraron los médicos, facultativos y residentes.

«Todo lo que pedimos son mejoras para el colectivo que redundará en unas mejores condiciones para tratar a la población. Tenemos unas plantillas a nivel nacional insuficientes, y en Canarias particularmente, y eso deriva en retrasos para las citas en médicos de familia o listas de espera prolongadas en la atención hospitalaria», señaló.

«El objetivo final es que el Sistema Nacional de Salud en el futuro sea adecuado para atender a todos los pacientes y que realmente los médicos estén satisfechos con la atención que pueden realizar, y todo eso pasa por mejorar las condiciones laborales, contractuales y retributivas», añadió.

Ministra «traidora»

Las concentraciones se repitieron por todo el país. En Madrid, centenares de médicos se manifestaron este martes a las puertas del Ministerio de Sanidad, donde han clamado contra su titular, Mónica García, a la que han tildado de «traidora» por negarles un convenio propio y cronificar su precariedad en el borrador del estatuto marco, según informa Efe.

Unos 600 médicos y facultativos, según cálculos que la Policía ha hecho a Efe, han secundado el llamamiento que el sindicato madrileño Amyts ha realizado en el marco de la huelga general de batas blancas programada para los próximos cuatro días a instancias de los sindicatos CESM y SMA.

Con algo de retraso, los protestantes han partido pasadas las 10.30 horas del Congreso de los Diputados tras la pancarta 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa' para exigir que sus condiciones se regulen en una ley independiente de la general de todo el personal, sanitario y no sanitario, del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Durante la marcha han coreado cánticos como «Mónica, escucha, también era tu lucha» o «Mónica, traidora, ¿dónde estás ahora?», que se han intensificado cuando han llegado a las puertas del ministerio, al filo de las 11:30 horas.

«Esta es la historia de un tremendo fracaso», ha enfatizado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, nada más arrancar la marcha porque el colectivo había depositado «enormes esperanzas en que se mejoraran las cosas e injusticias» que el estatuto marco de 2003 había perpetrado contra médicos y facultativos.

Sin embargo, consideran que la reforma que ha negociado Sanidad con los sindicatos que representan al conjunto de trabajadores del SNS no lo ha conseguido, manteniendo las guardias y la precariedad, y siguen negando un estatuto propio que reconozca las particularidades de estos profesionales.