Qué hacer para prevenir las caídas
Recomendaciones para evitar las caídas de las personas mayores en el hogar
Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:29
Colegio de Enfermería de Las Palmas:
Las caídas son un problema significativo para las personas mayores, con alta incidencia y graves consecuencias para su salud.
Un tercio de las personas mayores de 65 años sufren al menos una caída al año, y esta cifra aumenta hasta el 50% en mayores de 80 años. Las caídas pueden provocar lesiones físicas, como fracturas, y también tienen un impacto psicológico importante, generando miedo a caer y limitando la actividad física.
Es importante conocer los factores de riesgo y tomar medidas, especialmente en el hogar, para que nuestros mayores puedan vivir en entornos más seguros.