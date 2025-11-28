Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Poly Rosales. Enfermera Gestora Hospital Uiversitario G.C. Doctor Negrín.
Poly Rosales. Enfermera Gestora Hospital Uiversitario G.C. Doctor Negrín.
Píldoras de salud del Colegio de Enfermería de Las Palmas

Qué hacer para prevenir las caídas

Recomendaciones para evitar las caídas de las personas mayores en el hogar

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:29

Colegio de Enfermería de Las Palmas:

Las caídas son un problema significativo para las personas mayores, con alta incidencia y graves consecuencias para su salud.

Un tercio de las personas mayores de 65 años sufren al menos una caída al año, y esta cifra aumenta hasta el 50% en mayores de 80 años. Las caídas pueden provocar lesiones físicas, como fracturas, y también tienen un impacto psicológico importante, generando miedo a caer y limitando la actividad física.

Es importante conocer los factores de riesgo y tomar medidas, especialmente en el hogar, para que nuestros mayores puedan vivir en entornos más seguros.

www.celp.es

