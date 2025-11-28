Qué hacer para prevenir las caídas

Píldoras de salud del Colegio de Enfermería de Las Palmas

Las caídas son un problema significativo para las personas mayores, con alta incidencia y graves consecuencias para su salud.

Un tercio de las personas mayores de 65 años sufren al menos una caída al año, y esta cifra aumenta hasta el 50% en mayores de 80 años. Las caídas pueden provocar lesiones físicas, como fracturas, y también tienen un impacto psicológico importante, generando miedo a caer y limitando la actividad física.

Es importante conocer los factores de riesgo y tomar medidas, especialmente en el hogar, para que nuestros mayores puedan vivir en entornos más seguros.

