Los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud reconocen la excelencia y la innovación sanitaria En esta segunda edición se distinguió a una veintena de equipos y profesionales

Momento del acto de entrega de los premios celebrado en el Cicca de la capital grancanaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 22:10 Comenta Compartir

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, acompañada por el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, presidió este jueves el acto de entrega de los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica, celebrado en el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA).

Los galardones, organizados por la Consejería de Sanidad, el SCS y el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC), reconocen el esfuerzo, la dedicación y el impacto positivo de los profesionales que trabajan en el sistema sanitario público del archipiélago.

Durante su intervención, Monzón destacó que los premios buscan identificar la excelencia y reconocer el mérito, al tiempo que ensalzó la vocación de servicio del personal sanitario. «Hoy valoramos el esfuerzo diario y la entrega con la que atienden a nuestros pacientes», afirmó.

La consejera recordó además que la Consejería y el SCS trabajan con la misma determinación «para transformar la Atención Primaria, reducir las listas de espera y potenciar la investigación, la salud pública y la docencia».

Por su parte, Adasat Goya subrayó que estos reconocimientos ponen en valor «a quienes son referentes en cuidados, humanización e innovación, y han sabido traducir la complejidad de la ciencia en beneficios reales para los pacientes». También reiteró el compromiso del SCS de seguir invirtiendo en estructuras que impulsen la investigación y el talento en el sistema público.

Un momento de la entrega de premios. C7

Reconocimiento a la investigación y la innovación

En esta segunda edición se reconoció a una veintena de profesionales y equipos en distintas categorías.

El Premio al Mejor Equipo Investigador recayó en el grupo de Enfermedades Respiratorias, Infección e Inmunidad del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, liderado por José Carlos Rodríguez, que centra su trabajo en la genética humana de enfermedades infecciosas e inmunomediadas, alergias y covid-19.

La doctora Aitana Alonso, del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, recibió el premio a la Mejor Publicación Científica por un estudio sobre la supervivencia de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y el uso de técnicas de secuenciación genética.

El galardón al Mejor Proyecto de Investigación se concedió ex aequo a dos iniciativas: ISVOLCAN, que evalúa el impacto sanitario y social de la erupción del volcán Tajogaite, y BionicVEST, un proyecto pionero liderado por Silvia Andrea Borkoski para desarrollar un implante vestibular que mejora el equilibrio en pacientes con disfunción bilateral.

Premios a la humanización y los cuidados

En el ámbito de la Humanización, se premiaron dos iniciativas hospitalarias: el proyecto de la unidad de Oncohematología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, y la transformación sostenible del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, impulsada por Luis Fernando Fernández.

El programa regional de trasplante cardíaco del Hospital Doctor Negrín recibió el reconocimiento al Servicio con mayores terapias innovadoras, mientras que el premio al Mejor Plan de Cuidados fue para Ana Delia Ramos, de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular de Gran Canaria.

Profesionales destacados

Los Premios al Mejor Profesional del SCS distinguieron a once sanitarios de distintas islas y ámbitos asistenciales, entre ellos Sonia Díaz (Lanzarote), Virginia León (Gran Canaria), Ana Bordes (Negrín), Belinda Casañas (HUC), Isabel Castro (La Gomera), José Enrique Palacio (Candelaria), Eulogio Martín (Tenerife), Carlos Alfredo Toledo (La Palma), José Marrero Pérez (Gran Canaria), Josefa Travieso (Fuerteventura) y el equipo de Atención a Migrantes de El Hierro, por su labor ejemplar en la asistencia humanitaria.

Reconocimientos especiales

El Premio Extraordinario fue para Adolfo Murias, por su trayectoria y su papel decisivo en la creación de la Unidad de Oncología Médica del Hospital Insular de Gran Canaria.

Además, Carlos Jorge, gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, recibió un reconocimiento especial con motivo de su jubilación, tras más de 17 años de dedicación y liderazgo en el SCS.

El jurado, presidido por la consejera Esther Monzón e integrado por responsables del SCS y del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, destacó el alto nivel de las candidaturas y el compromiso de los profesionales premiados con la mejora continua de la sanidad pública canaria.