El PP propone el pago adelantado de dietas a los pacientes que viajan a las islas capitalinas para recibir tratamiento

Lunes, 10 de noviembre 2025

El PP canario propondrá al Gobierno autonómico la creación de una tarjeta sanitaria de desplazamiento para pacientes de islas no capitalinas que viajen a islas capitalinas para atención médica, con el objetivo de evitar que tengan que adelantar de su bolsillo el dinero de las dietas y esperar hasta ocho meses al reembolso.

El diputado Jacob Qadri, del grupo popular, anunció este lunes en rueda de prensa que esta propuesta será presentada en el pleno del Parlamento de Canarias previsto para este martes, donde comparecerá la consejera de Sanidad, Esther Monzón (PP). El objetivo de la iniciativa no es otro, dijo, que «aliviar y desahogar» a las personas que deben desplazarse para recibir tratamiento.

«No solo tienen la incomodidad de viajar de isla para ir al médico, sino que además tienen que pagar por ello y esperar cinco, seis o incluso ocho meses para recuperar ese dinero», señaló.

Qadri recordó que las dietas por desplazamiento médico llevaban siete años sin actualizarse, lo que ha calificado como «una verdadera injusticia», y celebró que el presupuesto de la Consejería de Sanidad para 2026 incluya una partida específica de 3,9 millones de euros para la actualización de estas cuantías.

Hasta ahora, el importe era de 37 euros al día por pernoctar fuera del domicilio, cantidad que debía cubrir desayuno, almuerzo, cena y otros gastos básicos, dijo.

El parlamentario destacó que el aumento de las dietas por desplazamiento se ha incorporado al proyecto presupuestario a petición del Partido Popular el pasado mes de mayo y subrayó que forma parte del compromiso del grupo con la «igualdad sanitaria» entre las islas.

Esta iniciativa ha sido anunciada en una rueda de prensa del Partido Popular para valorar los presupuestos generales de Canarias para 2026, que ascienden a 12.500 millones de euros, los terceros de la legislatura.