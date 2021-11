341 personas dadas de alta médica 'viven' en hospitales en Canarias

Los hospitales de Canarias acogen a 341 personas con alta médica que ocupan camas reservadas para pacientes agudos en los cuatro hospitales de referencia de Canarias a la espera de poder ser derivadas a residencias para recibir la atención sociosanitaria que requieren. Se trata de pacientes que ya no necesitan asistencia sanitaria por la que fueron ingresados pero que, por motivos sociales, por falta de plazas en centros públicos o incapacidad de las familias para atenderlos correctamente en sus casas se han quedado en los hospitales en espera de que la administración resuelva su situación.

Esta cifra refiere al mes de septiembre de este año, según datos de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud que el Partido Popular puso este jueves sobre la mesa en la comisión de presupuestos de Sanidad. De ellas, 254 personas se encuentran en planta de hospitalización, 34 en los servicios de Urgencias hospitalarios y otras 51 en dispositivos hospitalario de salud mental: en la Unidad de Internamiento Breve (UIB) y la Unidad de Rehabilitación Activa (URA).

En este sentido el diputado del PP Miguel Ángel Ponce criticó los presupuestos de Sanidad por «exceso de optimismo y falta de rigor» debido a unas previsiones económicas que no se van a cumplir. por lo que exigió al Gobierno que aumente la partida para disminuir las listas de espera sanitaria, que han crecido pese al descenso en el número de pacientes por la covid. Como ejemplo Ponce, aludió a Rehabilitación, una especialidad que ha aumentado la lista de espera en un 27,4% de espera solo para la primera consulta.

Además solicitó al Gobierno que no relaje las medidas contra el coronavirus en los aeropuertos y mejore la atención a los pacientes crónicos, oncológicos y de covid persistente, y anunció que el partido va a presentar enmiendas con «el mejor ánimo» para tratar de mejorar los presupuestos, que, según ha precisado, deja algunas partidas en el aire, sin concretar.

Refuerzo de atención primaria y personal destinado a pandemia.

El refuerzo a la Atención Primaria, a la que se destinará 37,3 millones, y al personal sanitario contratado durante la pandemia que «se mantendrá y consolidará» en «buena parte» y al que se dirigirá 71 millones, son las claves de los presupuestos de la Consejería de Sanidad para 2022, que se incrementa un 4,87 por ciento alcanzando los 3.461,3 millones de euros.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, en la comisión parlamentaria en la que ha expuesto las principales líneas del presupuesto de su departamento para 2022, destacó que el Servicio Canario de la Salud (SCS) es el organismo que más crece y contará con 160,6 millones más que en el pasado ejercicio. El SCS ha incrementado su presupuesto en los dos últimos años un 10,22%, lo que a su juicio es una subida «descomunal».

Al ser preguntado por la oposición, se refirió a la estabilidad en el empleo del personal sanitario y respondió que hay un total de 4.365 profesionales con contratos temporales que han pasado a ser interinos para poder acceder a una plaza en las convocatorias que se produzcan, según publica EFE.

El consejero detalló que las líneas estratégicas que marcan el presupuesto de 2022 se concretan en reactivar el sistema sanitario mediante el Plan Aborda para reducir las listas de espera y en la apuesta por mantener al personal contratado durante la pandemia.

También estas cuentas «elaboradas con los pies en la tierra» contienen una estrategia de Actuación Inmediata en La Palma con recursos asistenciales y de equipamiento e infraestructuras y potencia la Atención Primaria con fondos propios, estatales y de la Unión Europea, y la Salud Pública y la Salud Mental, especialmente la infanto-juvenil.

Asimismo, los presupuestos insisten en contener la pandemia por la covid-19 en un escenario en el que el personal sanitario «está agotado» y en el que la vacunación, la suspensión de las reglas fiscales y el despliegue de los fondos europeos son elementos clave para entender estas cuentas.

El presupuesto correspondiente a Sanidad tiene un peso específico dentro del global de la Comunidad Autónoma de un 37,32% y tiene el objetivo de consolidar la estructura sanitaria para el futuro. El Capítulo I, el de Recursos Humanos, supone casi el 53,6% del presupuesto global del SCS, dotado de 1.854.984.648 euros, con un incremento del 6,43 por ciento respecto a 2021.

Esto permitirá mantener al personal contratado durante la pandemia y, en concreto, para el refuerzo de trabajadores de atención a la covid-19 se destinará 71 millones, ha insistido el consejero.

El diputado de CC José Alberto Díaz-Estébanez calificó los presupuestos de fantasiosos, pues están en «un mundo de yupi» y no tienen en cuenta las previsiones económicas reales.

En su opinión, este presupuesto «invita a hacer un acto de fe» porque no hay realidades, solo promesas que ni siquiera el Gobierno quiere negociar con el resto de partidos. Ironizó con que el Gobierno diga que todas las áreas son prioritarias «cuando en realidad nada lo es», tampoco Sanidad, cuyas cuentas «engorrosas» no cree que vayan a mejorar, por ejemplo, las listas de espera. Se preguntó dónde está el dinero para el reparto de mascarillas, para los inspectores de sanidad o para los médicos residentes, y le reprochó al Gobierno llevar a cabo una política de «éstas son las lentejas, si las quieres bien y si no las dejas».

La diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, le pidió al Gobierno de Canarias que ponga remedio a la temporalidad de las plantillas en el SCS y convoque ofertas de empleo público, pues hay personal que lleva más de 14 años encadenando contratos temporales.

También abogó por mejorar la atención primaria y las urgencias y puntualizó que si las listas de espera se han reducido es porque se han realizado menos pruebas diagnósticas por la covid-19.

En Canarias hay 27.000 personas en espera por una operación y más de cien mil pendientes de algún tipo de consulta, ha precisado Espino, quien cree que es insuficiente el dinero que de destina a la torre de Pediatría del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, por lo que anunció que presentará una enmienda.

La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río destacó el avance en la apuesta por la sanidad pública, al incrementar el presupuesto del Servicio Canario de la Salud, «aunque todos los recursos son pocos», ha admitido.

Del Río reivindicó la importancia de los profesionales sanitarios y señaló que hay «excesivo personal temporal», muchos de ellos con contrato en fraude de ley, por lo que exigió estabilidad laboral para ellos mediante la celebración de oposiciones todos los años.

Además, reclamó la contratación de psicólogos en la sanidad pública tras el incremento en el número de suicidios entre adolescentes y se ha referido de forma específica a La Palma, donde «la gente necesita muchísima ayuda» en salud mental.

La diputada de Nueva Canarias Esther González centró su discurso en la atención primaria y especializada, áreas que, dijo, representan el 95,7% del presupuesto de SCS para el año 2022.

Ambas tienen un papel fundamental en la contención de la pandemia, resaltó la diputada, quien pidió la modernización de la Atención Primaria mediante la actualización de la historia clínica de los pacientes.

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza valoró el compromiso del Gobierno con la sanidad pública, al tiempo que ha reclamado que se celebren oposiciones, ya que el personal sanitario lleva muchos años sufriendo inestabilidad laboral.

Mendoza solicitó mayor implicación en la nueva construcción de los centros de salud de Valle Gran Rey y de San Sebastián de La Gomera, ambas infraestructuras necesarias para dar una respuesta sanitaria adecuada a la población, agregó.