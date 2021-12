Los perros pueden detectar la covid con una precisión de hasta el 94%

Los perros biodetectores pueden identificar a través del olfato, con el 94% de precisión, si una persona sufre covid-19, más efectividad que la que producen los test de antígenos, que oscilan entre el 58% y el 77%, según un estudio publicado este lunes por la asociación británica Medical Detection Dog, que ha entrenado, con éxito, a seis de estos animales para hallar la enfermedad en los humanos. La investigación, que ha contado con el respaldo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Universidad de Durham, está en fase preliminar y ahora deberá ser aprobada por otros científicos, pero los primeros resultados son muy esperanzadores.

Para llevar a cabo el proyecto, unas 3.750 personas en el Reino Unido donaron prendas de vestir como calcetines o camisetas o sus mascarillas, con las que se adiestró a los seis perros seleccionados por la asociación.

A los animales se les puso a olfatear la ropa de contagiados y de no contagiados y cuando encontraban la enfermedad, «hacían indicaciones claras», como sentarse, mirar fijamente o empujar a sus cuidadores, explica la entidad en una nota. En cambio, si la persona que analizaban no estaba infectada, los animales caminaban sin realizar ningún movimiento especial. Y los científicos han descubierto que los canes no sólo funcionan para los casos más evidentes, sino que también hallan el virus en los asintomáticos.

Pero además de la alta fiabilidad, la búsqueda de covid-19 a través del olfato de los perros cuenta con otra importante ventaja: cada uno de ellos es capaz de analizar hasta 250 personas en una hora.

Los investigadores creen que el uso de perros para detectar el coronavirus, «en combinación con los test tradicionales», sería de gran utilidad en lugares públicos, como los grandes centros de transportes (aeropuertos y estaciones de metro o autobuses).