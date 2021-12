La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Elena Vanessa Martínez (Madrid, 1974), pide a la sociedad un esfuerzo final para superar la sexta ola de la covid-19.

–¿Es más peligrosa Ómicron que las variantes previas?

–Por ahora, debemos ser cautelosos. Lo que sabemos es que la mayoría de los casos de los que se dispone información son leves, pero no tenemos la certeza de que es así en todos los contagios o solo porque se trata de personas vacunadas. Pero de primeras, no tiene mala pinta. Ocurre muchas veces con los virus, su mecanismo de supervivencia es matar células, pero tampoco quieren morir. Así, si se hacen menos graves, lo tienen más fácil para mantenerse. Lo que está claro es que la prevención es básica. Las medidas utilizadas hasta ahora (mascarillas, distancia e higiene) siguen funcionando y es posible que Ómicron se salte algo de inmunidad vacunal, pero entre los vacunados, la enfermedad es leve.

–¿Es posible que haya más casos que los notificados oficialmente?

–Sí. Cataluña ya ha dicho que el virus estaba en sus aguas residuales hace dos semanas y cuando se dieron a conocer casos en Europa sin vínculos con África del Sur, lo probable es que ya estuviera en España.

–Usted trabaja en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). El martes recomendaron reducir el número de personas en las celebraciones navideñas.

–En Navidad nos reunimos en espacios cerrados y sobre todo, para comer, que es donde se produce el mayor riesgo. Si lo que estamos intentando es reducir la transmisión, hay que poner todas las medidas para adelantarnos al virus desde el punto de vista técnico. La pandemia nos ha enseñado que no se para sola.

–Pero políticamente, el Ministerio y la mayoría de las comunidades están de acuerdo en no establecer restricciones antes de Navidad.

–Nuestro trabajo es exponer, con lo aprendido sobre el virus, qué se debería hacer para disminuir este problema de salud. Luego, el nivel de decisión es político.

–Antes de la aparición de Ómicron, España ya estaba en la sexta ola. ¿Hasta dónde llegará?

–No soy capaz de pronosticarlo, pero la evolución no es buena. Es necesario seguir manteniendo las medidas de prevención y realizar intervenciones muy centradas, por ejemplo, en poblaciones donde se agrupan los bares de una determinada zona, en lugares donde no se cumplen las medidas a ciertas horas o en ambientes que no son solo de hostelería. Debe estudiarse cada situación porque el café para todos no funciona. También hay que tratar de aumentar el procentaje de vacunados averiguando por qué hay gente que no quiere vacunarse.

–Si los porcentajes de vacunación son tan altos, ¿por qué España está en esta situación de importante repunte de casos?

–Yo también pensaba que a estas alturas estaríamos mejor. Tengo la intuición de que, de manera general, hemos relajado medidas, y en algunos sitios directamente han desaparecido. Hemos visto, por ejemplo, que con el encendido de luces ha habido grandes aglomeraciones en las ciudades. No podemos olvidar que el virus sigue estando, que un porcentaje de población no se ha vacunado y que otro porcentaje no es inmune porque la efectividad de las vacunas no es del 100%. No ha terminado todo, tenemos que hacer el último esfuerzo. En Navidad, no podemos hacer cenas donde nos juntemos 25 personas de cinco núcleos familiares diferentes. Hay que evitar riesgos. No digo que nos encerremos en casa, no hay que pensar que vamos al desastre ni entrar en pánico, pero sí tenemos que recordar que la pandemia no termina por el hecho de estar vacunados.

–¿Va a ser importante la vacunación de los niños?

–Es importante vacunar a los niños si hay que vacunarlos. Cualquier medicamento, y las vacunas son un medicamento, tienen riesgo y siempre hay que medir el riesgo/beneficio. De primeras diría que no tengo claro si es necesario vacunar a todos los niños, pero sí a los que tengan alguna patología de base o problemas respiratorios. Hay que estudiarlo bien porque no solo por el hecho de que se les pueda vacunar hay que hacerlo.