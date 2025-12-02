Las ofertas sin garantías en medicina estética encienden las alarmas: «No a cualquier precio ni en cualquier lugar» El Colegio de Médicos de Las Palmas lanza una campaña de concienciación contra el instrusismo y apela a que los tratamientos lo hagan profesionales acreditados

La presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas presenta la campaña.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 13:29

La medicina estética vive un crecimiento constante y cada vez más personas recurren a tratamientos para mejorar su imagen y bienestar. «Bien indicados y correctamente realizados, pueden ser una opción válida. Sin embargo, la banalización de estos procedimientos y la proliferación de ofertas sin garantías profesionales ni sanitarias han encendido las alarmas», alertó este martes el Colegio de Médicos de Las Palmas, que presentó este martes una campaña de concienciación bajo el lema 'Evita sopresas. Pon un médico en tu estética'.

«La medicina estética puede aportar bienestar, pero nunca debe hacerse a cualquier precio ni en cualquier lugar. El hecho de que una intervención se realice en un cuerpo sano exige un análisis minucioso de las expectativas del paciente y de los posibles riesgos. Cuando hablamos de técnicas que actúan sobre la salud, también en estética, la seguridad tiene que ir siempre por delante», explicó en rueda de prensa Elizabeth Hernández, presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas.

La campaña de la organización médica da tres claves de una medicina estética segura: profesional médico, centros acreditados e información clara y honesta.

Así, en la campaña se destaca que «los tratamientos que constituyen actos médicos deben ser realizados por médicos en ejercicio, con la formación científica y ética que garantice que las intervenciones sobre la apariencia física respeten la dignidad, la salud y la autonomía del paciente».

Los tratamientos de medicina estética de carácter invasivo, añade, tales «como infiltraciones o cirugías tienen que realizarse en centros acreditados por la autoridad sanitaria competente».

Además, la campaña hace hincapié en que las y los pacientes tienen derecho a saber qué se le va a hacer, qué resultados puede esperar, qué riesgos existen, qué alternativas hay y qué cuidados posteriores necesitará. «El consentimiento informado debe ser un verdadero diálogo entre médico y paciente sobre todas estas cuestiones, no un mero papel a firmar», sostiene el Colegio de Médicos de Las Palmas.

«Lo que queremos es que cualquier persona que se plantee un tratamiento de medicina estética se haga siempre la misma pregunta: ¿quién me lo va a hacer y en qué condiciones?», añadió Hernández.

Intrusismo

El Colegio de Médicos pone el foco en el intrusismo como una de las principales amenazas para la seguridad de los pacientes en este ámbito. «Cuando hablamos de intrusismo, hablamos de personas que no son médicas o se presentan como tales, y sin embargo, realizan actos propios de la medicina», subrayó Nicolás Santana, secretario general del Colegio de Médicos de Las Palmas.

El intrusismo médico, se destaca en el comunicado, está recogido en el Código Penal como delito, con penas que pueden incluir prisión y multas. En el terreno de la medicina estética, puede traducirse en tratamientos médicos realizados por personas sin formación médica, uso inadecuado de productos, técnicas o dispositivos, procedimientos efectuados en centros no acreditados.

«Las consecuencias van desde resultados estéticos indeseables hasta complicaciones como infecciones lesiones en tejidos, necrosis, deformaciones y, en casos extremos, daños irreparables para la salud física y mental», añade el colegio de Médicos de Las Palmas.

La organización colegial recuerda que los centros que practican medicina estética deben contar con la autorización sanitaria correspondiente y cumplir la normativa vigente.

Entre las señales de alarma que deben hacer sospechar, la Institución destaca ofertas con precios llamativamente bajos para procedimientos que, por su naturaleza, requieren tiempo, material de calidad y un profesional cualificado; falta de información clara sobre quién realiza el tratamiento y qué formación tiene; o la realización de supuestos actos médicos en lugares que no cuentan con autorización sanitaria.

El Colegio de Médicos de Las Palmas dispone de varios canales de contacto —teléfono, WhatsApp, web y correo electrónico— a través de los cuales cualquier ciudadano o profesional puede trasladar sus dudas o sospechas.

Si un ciudadano traslada una sospecha de intrusismo, el Colegio sigue un procedimiento que incluye, cuando procede, presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad judicial. «Somos una institución de derecho público con el deber de velar por el correcto ejercicio de la medicina y la seguridad de los pacientes. No miramos hacia otro lado cuando hay base para actuar», afirmó Santana.

Recomendaciones

En su campaña, el Colegio de Médicos de Las Palmas lanza varias recomendaciones básicas para cualquier persona que se plantee un tratamiento de medicina estética:

- Comprobar que el profesional que va a realizar el tratamiento es médico.

- Comprobar que el centro sanitario está acreditado.

- Desconfiar de mensajes que prometen resultados milagrosos o «sin ningún riesg»».

- Consultar cualquier sospecha en el Colegio de Médicos en el Buscador de médicos, el directorio oficial de referencia, accesible las 24 horas en su página web medicoslaspalmas.es.

«No queremos que nadie renuncie a un tratamiento por miedo, pero sí que tenga claro qué debe exigir y qué señales deben hacerle desconfiar. Evitar sorpresas es posible cuando la medicina estética está en manos médicas», concluyó Elizabeth Hernández.

