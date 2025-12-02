La nueva cepa de la gripe es aún minoritaria en Canarias, con tres de cada diez contagios Sanidad apuesta por un protocolo común para actuar frente al virus en todas las comunidades | La incidencia ya alcanza los niveles de mediados de diciembre de 2024

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La gripe calienta motores para salir al escenario epidémico de Canarias, algo que ya ha ocurrido en la península, donde las comunidades están adoptando medidas para frenar el rápido avance del subclado K. «No es más que el virus H3N2 que ha mutado más de lo previsto», explica el técnico del Programa de Vacunas de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Abián Montesdeoca.

En todo caso, la nueva mutación del virus H3N2 de la gripe tipo A apenas circula por el archipiélago. «En Canarias, ahora mismo, la mayor parte de los casos de gripe que se están detectando son H1N1. No estamos observando aún la tendencia del resto de Europa. Hemos detectado algunos casos de H3N2, pero no es lo mayoritario. De cada diez infecciones, siete son H1N1 y tres H3N2», matiza Montesdeoca.

Al ser una mutación nueva, se propaga rápidamente entre la población que carece de un recuerdo inmunológico previo.

Impacto en el resto del país

Así, en el conjunto de España, la incidencia de la gripe asciende a los 112 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Canarias la tasa se sitúa en 52,2 por 100.000 habitantes, muy por encima de la registrada por estas fechas hace un año, cuando rondaba los 36 casos.

Según Montesdeoca, todos los años por estas fechas la irrupción de la gripe llama la atención de la población y los medios. «Siempre hay algún titular sobre por qué la gripe llega más fuerte, porque nadie espera el aumento de casos hasta que aparece. Lo que sí es cierto este año es que el ascenso se ha adelantado ligeramente», explica.

Sin apreciarse en las consultas

De cualquier modo, los contagios están llegando por goteo y no se están apreciando en las consultas de atención primaria. «Cada día llegan a la consulta un par de casos con síntomas gripales. Esto nos indica que empieza a haber contagio entre la población», explica el presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria, Gustavo Moreno.

El primer impacto del aumento de la transmisión de la gripe suele apreciarse en las consultas pediátricas, algo que aún no ha ocurrido en Canarias, indica la vocal de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria (APaP) de Canarias, Angélica Rodríguez-López.

Protocolo de actuación nacional

Para afrontar la gripe de forma conjunta, el Ministerio de Sanidad prepara un plan común que deberá ser consensuado con las comunidades. En el caso de Canarias, desde Salud Pública comparten «la importancia de fortalecer la cooperación institucional para proteger la salud de la ciudadanía y garantizar una respuesta adecuada y homogénea en todo el sistema nacional de salud». Por ello, confían en que se alcance un acuerdo que respete los criterios técnicos de Salud Pública.