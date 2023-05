Noruega pesca el talento sanitario canario: «Aquí el trabajo es estable»

La buena formación del personal sanitario en España y las malas condiciones laborales con las que se encuentran los más jóvenes son la mezcla perfecta para que otros países intenten captar su atención. Noruega es uno de ellos, y allí se fueron hace «un año y tres meses» Andrea Armas Navarro y Álvaro Perdomo Rodríguez. Ambos estudiaron Enfermería en Gran Canaria, y ambos empezaron a encadenar contratos que no les daban «estabilidad».

«Siempre habíamos tenido ganas de salir un poco de nuestra zona de confort y a raíz de las condiciones de trabajo que hay en Canarias, y en España en general, decidimos venirnos a Noruega», relatan en conversación telefónica. «Nos ofrecían tener un contrato estable, la posibilidad de formarnos, porque aquí en cada trabajo que te dan, antes de empezar, tienes un período de formación. Si vas a centros más pequeños como uno de salud o una residencia o enfermería a domicilio será de tres o cuatro días, Si vas a un hospital pueden llegar a ser hasta tres semanas. Te da tiempo a familiarizarte con el servicio, que es lo que falta en España, donde vas dando tumbos de un servicio a otro sin formación, sin conocer el servicio y, al final, estás tratando con vidas humanas y no hay vuelta atrás si comentes un fallo», lamenta Andrea Armas.

Mejores sueldos y condiciones laborales

La pareja, ella tiene 26 y el 27 años, hizo un curso de noruego durante unos 10 meses antes de irse a vivir allí. «Aunque todo el mundo habla inglés te tienes que comunicar con médicos y con el resto de compañeros. Aprendes un idioma de una forma bastante básica pero una vez aquí vas mejorando día día gracias a más cursos y a la práctica, que es 24/7 [24 horas siete días a la semana] para desenvolverte», comentan.

Andrea Armas asegura que ha «corroborado» que los enfermeros españoles están «muy bien formados. Mucho más que los que salen del propio país», en referencia a Noruega, pero también que los suecos o finlandeses. De hecho, los países nórdicos, además de Alemania o Reino Unido, promocionan sus condiciones laborales a través de distintas empresas para pescar el talento sanitario español.

«Aquí el sueldo es mayor, pero también el coste de la vida, y la calidad de vida», apunta Álvaro Perdomo. «Se cobran muy bien las horas extra» además de pluses por fines de semana, días festivos, turno de tarde o de noche, reconocen. Además, «se organizan bastante bien los turnos y la ratio enfermera paciente máximo es de ocho. Eso en España no lo ves. Nosotros en una residencia llegamos a tener dos o tres pacientes por personal sanitario. Se le ofrece un cuidado íntegro, la labor de enfermería no se centra solo en poner una vía, o dar la medicación... Aquí tienes que hacer baños, darle la comida... Pero te permite conocer muchísimo más a la persona a la que estas tratando», narra Andrea.

Poca valoración del personal sanitario

La joven enfermera insiste en que en Canarias, además de la «poca estabilidad y estar un dia en un sitio y otro en otro», el personal sanitario «no se siente valorado ni escuchado». En su opinión, «eres un número y vas saltando de un lugar a otro. Después del covid se han estabilizado algunos puestos por la gran cantidad de bajas, pero aún así seguimos siendo un número y saltando como pollos sin cabeza. Un día en una planta, otro día en otra y cuando parece que ya te has estabilizado, te cambian», insiste.

Andrea llegó a firmar hasta diez contratos en un año, pero durante muchos meses no la llamaron. «Tienes que vivir pendiente del teléfono porque si no lo coges o no puedes hacer el servicio te penalizan. Es inhumano que te pongan una sanción por eso», relata la joven sobre su experiencia laboral en las islas en una clínica privada.

La forma en la que llegaron a Noruega es la que utilizan otros muchos profesionales. Hay empresas, explican, «que funcionan como academias, las cuales te dan un curso de idioma en principio gratuito que pagas en forma de horas de trabajo». A partir de aquí, hay empresas que también se encargar de buscar el puesto laboral y otras que «funcionan como nexo, la empresa te forma en el idioma y posteriormente te pone en contacto con una ETT que es la que se encarga de buscarte trabajo en Noruega».

Las primeras, dicen según su vivencia, «tienen un seguimiento más cercano de los empleadores, tanto a la hora de la formación para adquirir el idioma como posteriormente una vez se llega a Noruega, ya que nunca te desvinculas de ellos y siempre vas a tener mantener el contacto con los referentes que tienes en España». A ello hay que añadir que se incluye alojamiento y un número determinado de vuelos a España y «la ayuda en el tema de arreglar trámites como puede ser la homologación de títulos».

Por ahora, dice, «no tenemos ganas de volver», aunque reconocen que cuando pasen «muchos años» lo tendrán en el horizonte porque «el clima también influye mucho».Hasta que eso llegue, además de trabajar cuentan sus experiencias en su perfil de Instagram: @canariosxnoruega.