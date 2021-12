Otra vez 19 Navidades diferentes

De nuevo, 19 Navidades diferentes. La negativa de Pedro Sánchez el miércoles en la Conferencia de Presidentes a homogeneizar medidas entre todas las comunidades autónomas con vistas a estas fiestas ha provocado por segundo año consecutivo un galimatías de restricciones dispares y algunas de muy ultimísima hora como Cataluña o Murcia.

Aforos diferentes, limitaciones de horarios diversos, 'pasaportes covid' solo en algunos territorios, recomendaciones…Para moverse estas vacaciones por el territorio nacional y ser respetuoso con las normas que cada territorio ha implementado para frenar esta sexta ola hay que ser un experto o recurrir a una guía de bolsillo.

Andalucía

Desde el 21 de octubre no hay restricciones de aforo ni de horarios en ningún local de la comunidad. Hasta el 15 de enero, la Junta ha ordenado a exigir el 'pasaporte covid' a todos los establecimientos interiores de hostelería y ocio nocturno, además de en hospitales y residencias de ancianos.

Aragón

El Gobierno de Aragón anunció este mismo jueves que prohibirá de nuevo el consumo en barra de los bares y restaurantes, reducirá los aforos y adelantará el horario de cierre en la hostelería y establecimientos de ocio a partir de la próxima semana. El 'pasaporte covid' es obligatorio esta Navidad en locales de ocio nocturno con aforo igual o superior a 50 personas y en los de aforo inferior se exigirá también pero solo a partir de las 21.00 horas.

Asturias

El Principado ha acordado pedir al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la autorización para exigir el 'pasaporte covid' en los locales y actividades que se consideran de mayor riesgo. La comunidad, que casi siempre se ha movido entre los menores niveles de incidencia, no tiene limitaciones de aforo u horario en la hostelería o el ocio nocturno. Solo solo son obligatorios los medidores de CO2 en los locales.

Baleares

El Gobierno de Francina Armengol, uno de los más restrictivos durante las anteriores olas, también estas Navidades se sitúa a la vanguardia de recortes, sobre todo en la noche. Aunque en la restauración y hostelería diurna en general no hay ni aforos interiores ni exteriores ni horario, en el ocio nocturno el límite es el 60% del aforo en el interior. El Govern ya ha aprobado pedir el 'pasaporte covid' del 4 de diciembre al 24 de enero en todos los locales de restauración y copas con aforo superior a las 50 personas. El salvoconducto, en Menorca también es obligatorio para otros espacios como gimnasios. En Mallorca se reclama en los albergues.

Canarias

El Ejecutivo insular es el que tiene una de las normativas más enrevesadas de todo el país. Sus medidas se vuelcan en las restricciones de las reuniones familiares. Solo se permitirá reuniones de hasta 10 personas en las islas en nivel 3 y 2 pero solo en el ámbito familiar. En las islas en nivel 1 están permitidas las reuniones de 12 personas como norma general. Ha pedido implantar al TSJC implantar el 'pasaporte covid' en establecimientos de más de 30 personas de las islas con mayores tasas de infecciones, entre otros espacios. Desde el 1 de diciembre los turistas que viajen a Canarias desde otros puntos de España tienen que presentar certificado de vacunación

Cantabria

El Gobierno de Revilla fía su estrategia esta Navidad a diferentes medidas según el nivel de contagios de los municipios. Un barómetro, que como en el caso de Canarias, no es demasiado fácil para la ciudadanía. No hay límites de aforo ni horarios en los municipios de «riesgo controlado»; mientras que en los términos municipales de los niveles de riesgo 1 y 2, en los que se encuentran las grandes ciudades de la región, las mesas están limitadas a 10 personas. En estos niveles el ocio nocturno reclama 'pasaporte covid' y los aforos se restringen hasta el 50%. No hay límite de horario porque el Superior de Cantabria lo rechazó.

Castilla-La Mancha

Es una de las comunidades más laxas esta Navidad. Ni en el ocio nocturno ni en la restauración hay restricciones de aforo ni límites horarios. El baile y el servicio de barra están permitidos. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 22:00 horas, hasta las 08:00 del día siguiente, excepto en aquellos establecimientos dedicados al servicio de la hostelería y restauración. Tampoco hay restricciones en los eventos multitudinarios ni deportivos. deberán elaborar un plan de actuación o de contingencia en contexto de covid-19, que incluya una autoevaluación del riesgo.

Castilla y León

El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco es otro de los que se sitúa en el rango bajo de las restricciones. Desde el pasado septiembre no hay ningún tipo aforo o limitación en la hostelería o el ocio. En los eventos deportivos, cuando no haya butacas preasignadas, 75 % del aforo con máximo de 500 personas en interior y mil al aire libre.

Cataluña

El Govern de Pere Aragonès está, sin duda, entre los que más lejos con las restricciones esta Navidad. El Ejecutivo autonómico consiguió este jueves el aval del TSJC parar instaurar en los municipios más castigados por el virus un toque de queda de 1:00 a 6:00 de la mañana, limitar las reuniones a 10 personas, cerrar el ocio nocturno y reducir los aforos al 50 % en hostelería y al 70 % en comercio, cultura y gimnasios. Cataluña ya reculó esta semana en su decisión de exigir cuarentena a cualquier contacto estrecho aunque estuviera vacunado con la pauta completa, en contra del criterio. El 'pasaporte covid' es obligatorio en locales de ocio nocturno, interior de bares y restaurantes, entre otros establecimientos.

Comunidad Valenciana

El TSJCV acaba de avalar que hasta el 31 de enero el 'pasaporte covid' sea requerido no solo en todos los espacios de ocio y restauración, sino también en todos los lugares en los que se consuma bebida o comida, como gimnasios, cines o teatros o espacios multifuncionales. El salvoconducto es también imprescindible para entrar en hospitales y residencias. En la restauración, en la que no hay límite horario, sigue vigente esta Navidad la prohibición de más de 10 comensales por mesa.

Extremadura

Sin restricciones de ningún tipo desde el pasado 30 de septiembre y sin plantearse el uso del 'pasaporte covid', el Gobierno extremeño se centra exclusivamente en las recomendaciones: no más de 10 personas en las reuniones familiares de estas fiestas, no más de 10 comensales en las mesas de los restaurantes y no más del 80% del aforo en los locales de ocio.

Galicia

El Gobierno de Nuñez Feijóo fue desde el principio uno de los más firmes defensores del uso del 'pasaporte covid'. Esta Navidad es obligatorio para acceder a restaurantes y a locales de ocio nocturno, así como en bares y cafeterías a partir de las 21:00 horas. El salvoconducto es indispensable también para acceder a hospitales, albergues de peregrinos o gimnasios. La restauración estará abierta al 100 % de aforo en interiores y terrazas, con un máximo de 8 personas por grupo dentro y 15 en exteriores. Desde el 18 de diciembre se prohíben los cócteles y actos en pie. Las discotecas tienen límite horario hasta las 5 horas de la madrugada.

Comunidad de Madrid

El Gobierno de Ayuso ha hecho de las 'no restricciones' su bandera. En Madrid, donde no se reclama el pasaporte covid para nada, no hay ninguna restricción de aforo u horario en la restauración o el ocio nocturno. Las limitaciones son mínimas: el consumo en barra debe ser sentado, no se puede fumar si no hay al menos dos metros de distancia con otras personas, no se puede beber si se está bailando en interiores y no se puede consumir en los conciertos en pie.

Murcia

La región fue este jueves la primera comunidad en anunciar su propio plan de choque contra ómicron tras la negativa de Sánchez a unificar criterios. Cerrará desde el 24 de diciembre al 14 de enero toda la actividad no esencial entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada, limitará los comensales en restaurantes a 10 personas por mesa en interior y 12 en exterior y clausurará las pistas de baile. Además, el consumo en interior deberá realizarse sentado.

Navarra

La Comunidad Foral, uno de los territorios con mayor incidencia y que impuso restricciones muy duras a la hostelería, estas vacaciones, sin embargo, no tiene restricciones ni de aforo ni de horario en la hostelería ni el ocio nocturno. Eso sí, el 'pasaporte covid' estará en vigor desde el 27 de noviembre al 6 de enero y será obligatorio para acceder a restaurantes de más de 60 comensales, discotecas y salas de fiesta. Navarra recomienda que los encuentros navideños se limiten a un máximo de diez personas de como mucho dos burbujas de convivencia.

País Vasco

Iñigo Urkullu ha renunciado a su plan de restricciones tras no conseguir que el Gobierno central lo aplicara en todo el país. En Euskadi esta Navidad no habrá restricciones de horario ni aforo en la hostelería ni el ocio nocturno, enterrando así la propuesta del cese de todas las actividades sociales o comerciales a la 1; de fijar aforo del 60% en todos los locales y la prohibición del consumo de pie en interiores y exteriores. A partir del 15 de diciembre el uso de 'pasaporte covid' se extiende a toda la hostelería y restauración, salas de conciertos, polideportivos, gimnasios, pabellones donde asistan más de 100 personas, centros hospitalarios, residencias sociosanitarias y prisiones.

La Rioja

El 8 de diciembre el Gobierno de La Rioja derogó todas las restricciones en hostelería y discotecas. El Ejecutivo regional fía su estrategia de contención de ómicron en estas fiestas al 'pasaporte covid', que se pedirá hasta el 22 de enero para acceder al ocio nocturno y salas de fiesta; a los restaurantes de más de 50 comensales; a hospitales y centros de servicios sociales; y a eventos al aire libre para más de mil personas cuando se consuma comida o bebida.

Ceuta

La ciudad autónoma no tiene restricciones en ocio nocturno ni en bares. El Gobierno ceutí tiene el aval para usar el 'pasaporte covid' en hospitales, residencias, restauración y ocio nocturno en locales de más de 50 personas.

Melilla

La otra ciudad africana sí que fija aforo en bares, restaurantes y discotecas máximo en interiores de un 75%, aunque no hay limitaciones en barra. Se puede pedir el 'pasaporte covid' para el interior de la hostelería y dentro y fuera de los locales, además de centros hospitalarios y residencias, así como