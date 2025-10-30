Los médicos de Canarias se rebelan contra los incumplimientos de Sanidad El Sindicato Médico Canario plantea medidas legales y protestas para exigir la revisión del pago de las horas de guardia y un concurso de traslados, entre otras demandas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La huelga de los profesionales médicos canarios de 2023 se saldó con una serie de acuerdos que, en teoría, iban a mejorar las condiciones laborales de los galenos del archipiélago. Sin embargo, el Sindicato Médico canario (CESM) denunció este miércoles que la Consejería de Sanidad no ha cumplido lo pactado, por lo que estudian adoptar medidas legales y convocar movilizaciones.

Los acuerdos, refrendados en la Mesa Sectorial de Sanidad del 2 de octubre de ese mismo año y reflejados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2024, jamás llegaron a materializarse, según informó ayer en rueda de prensa el secretario general de CESM, Levy Cabrera.

Por ello, ahora el departamento jurídico del sindicato está valorando las «acciones legales oportunas contra el Servicio Canario de la Salud (SCS), al tiempo que se están estudiando nuevas movilizaciones sindicales, que se someterán a la decisión de las asambleas de facultativos en los próximos días».

Retribución de las guardias

En concreto, entre los acuerdos alcanzados con la Consejería de Sanidad para mejorar las condiciones laborales de los médicos canarios estaban la revisión del valor de la hora de guardia médica, actualmente una de las más bajas de España; la actualización de los complementos salariales, en los que Canarias continúa a la cola del Estado, y la convocatoria y ejecución de concursos de traslados, así como la implantación de listas de contratación abiertas y permanentes, comprometidas con fecha límite en julio de 2025.

El sindicato considera que estos incumplimientos suponen una vulneración de los acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial de 2023 y un perjuicio directo para los profesionales médicos y facultativos del archipiélago.

Además, el sindicato expresó su preocupación al desconocer si los presupuestos autonómicos de 2026 incluyen las partidas presupuestarias necesarias para asumir estos compromisos.

Fuga de talento

«A la vista de los antecedentes, la organización manifiesta su preocupación y desconfianza respecto a que los acuerdos firmados se vean finalmente reflejados en el nuevo proyecto presupuestario, dado que hasta ahora no se han materializado los compromisos previos», indicó CESM en un comunicado.

El sindicato considera que ha ofrecido un margen suficiente de diálogo y colaboración a la administración autonómica y exige el inicio inmediato del cumplimiento de los acuerdos salariales y de mejora de las condiciones laborales pactados, sin más demoras.

CESM Canarias recuerda que la falta de avances no solo afecta al colectivo médico, sino que también pone en riesgo la retención del talento, el desempeño profesional y la sostenibilidad de la sanidad pública canaria, ya de por sí sometida a una elevada presión asistencial.