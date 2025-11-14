Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Donación de sangre. Consejería de Educación
Donación de sangre

La mayoría de los canarios heredaron dos tipos de sangre de sus antepasados

Los grupos sanguíneos, heredados de nuestros padres y antepasados, más prevalentes en las islas son el A+ y el O+

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:09

Los grupos sanguíneos determinan la compatibilidad entre personas y permiten garantizar la seguridad en procedimientos clínicos que requieren el uso de sangre o de sus componentes. Aunque pocas personas conocen los detalles, este sistema de clasificación ha salvado millones de vidas desde que fue descubierto a inicios del siglo XX.

Cada tipo sanguíneo está definido por características biológicas específicas que influyen directamente en la forma en que el organismo reconoce o rechaza una transfusión.

Según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, los grupos sanguíneos más frecuentes en el archipiélago son el A+ y el O+, que en conjunto representan el 71% de la población. En los extremos de menor prevalencia se sitúan el AB-, con un 0,5%, y el B-, con un 2%. También se recoge la presencia del grupo O-, que, pese a su carácter de donante universal, solo está presente en un 9% de la población. El grupo A- se mantiene en un 7% y el AB+, en un 2,5%.

Compatibilidad de los grupos sanguíneos

Existen dos sistemas fundamentales para determinar la compatibilidad de la sangre: el sistema ABO y el factor Rhesus (Rh).

El primero se basa en la presencia de dos antígenos, A y B, que determinan cuatro grupos principales: A, B, AB y O. Cada uno posee características únicas que definen quién puede donar o recibir sangre sin riesgo. Por ejemplo, el grupo O es considerado el donante universal, mientras que el AB es el receptor universal, ya que puede recibir de todos los grupos.

En el sistema ABO, el grupo A, puede recibir sangre del grupo A y O; el grupo B puede recibir del B y del O, mientras que el grupo AB, puede recibir sangre de los grupos A, B, AB y O, mientras que el grupo O solo puede recibir de ese mismo grupo. En el lado contrario, el grupo A puede donar a A y AB.

El grupo B puede dar a los grupos B y AB, el grupo AB solo a su mismo grupo y el grupo O a los grupos A,B,AB y O, es por eso que a las personas del grupor negativo O-, se les considera el donante universal porque pueden donar a cualquier grupo, siendo el grupo AB, el conocido como el receptor universal porque recibe de todos.

Por su parte, el sistema Rh añade otra capa de complejidad: la presencia o ausencia del antígeno D. Así, se forman variantes como A+, O- o B+, entre otras. Esta diferencia, aparentemente mínima, puede provocar graves complicaciones, especialmente durante el embarazo, cuando una madre Rh negativa porta un bebé Rh positivo. Para prevenirlo, la medicina moderna utiliza la inmunoglobulina anti-D, un tratamiento que evita la «sensibilización» a este Rh+ evitando el daño al feto y que se obtiene del plasma.

Donación de sangre en Canarias

Para participar en el sistema de donación es necesario cumplir requisitos previos: tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta en el caso de una primera donación), pesar más de cincuenta kilos, no estar embarazada y mantener un buen estado de salud general.

