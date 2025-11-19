Los mayores de Canarias sufren al año 50.000 caídas: causan más muertes que los ahogamientos El Colegio de Enfermería de Las Palmas analiza a la población mayor de Canarias | La mayoría desea recibir cuidados en casa más que en residencias

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

'Cómo queremos que nos cuiden' es la cuestión que trató de responder el estudio realizado por el Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP) para conocer cómo desearía ser atendida la población mayor de Canarias en caso de perder su autonomía. Para ello, se encuestó a 807 personas de entre 60 y 75 años durante los meses de abril y mayo de este año, según explicó ayer el autor del informe, el sociólogo Juan F. Hernández.

Uno de los datos más relevantes del estudio señala que el 14,8% de la población mayor de Canarias se ha caído en el último año, lo que implica que unas 50.000 personas de entre 60 y 75 años habrían sufrido recientemente un accidente de este tipo. Según el estudio, el 48% de los afectados se cayó en su domicilio y el 46% en la vía pública.

EN CONTEXTO 139 personas murieron en 2024 en las islas por una caída. De ellas, 110 superaban los 60 años

8% de las caídas dejaron secuelas físicas como dolor o pérdida de movilidad

Asimismo, el 41% de las personas accidentadas necesitó algún tipo de asistencia sanitaria. De ellas, un 11% fue atendida en el mismo lugar del suceso sin mayores consecuencias y un 28% tuvo que ser trasladada a un servicio de urgencias. Solo un 2% de quienes sufrieron una caída acabó hospitalizado. «En Canarias hay más muertes por caídas accidentales que por ahogamientos; en 2024 se registraron 139 fallecimientos por caídas y 136 por ahogamientos», destacó el sociólogo. Las personas mayores de 60 años concentraron el 80% de las caídas mortales registradas el pasado año en el Archipiélago.

El informe también subraya el incremento de la mortalidad asociada a estos accidentes en los últimos cinco años, ya que entre 2015 y 2019 las muertes por caídas se situaron entre 53 y 78 anuales, una cifra que se ha duplicado recientemente.

Mejor en casa

El estudio revela que la mayoría de las personas mayores prefiere recibir cuidados en su propio hogar, salvo en los casos en los que requieran atención permanente por un alto grado de dependencia. La mayor aceptación del ingreso en una institución se observó entre quienes viven solos y necesitan apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria, según explicó Hernández. También las personas con estudios superiores muestran menos reticencias a ser cuidadas en residencias, una actitud que el sociólogo vincula a su mayor nivel de renta, que facilita el acceso a centros de más calidad.

Además, las personas con estudios superiores suelen tener una mejor percepción de su salud y padecen menos enfermedades crónicas. «Existe una relación entre el nivel educativo y el deterioro de la salud», afirmó Hernández, quien pidió reforzar las medidas preventivas en los grupos de población con menos recursos porque son quienes más las van a necesitar.

El informe, presentado este martes en un acto en el que participó la vicepresidenta del CELP, Julia Jeppesen, señala que lo que más valoran los mayores de las personas cuidadoras es que respeten su voluntad. En segundo lugar, aprecian que se les hable con sinceridad sobre su situación. Que sean alegres y que dispongan de formación son los siguientes rasgos más apreciados en quienes se dedican al cuidado.

Temas

Muerte

Jubilación

Ancianos

Canarias

ATS

Enfermería

Dependencia

Ahogamiento