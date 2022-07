Lluís Serra: «Obligar a usar mascarillas me parece impensable, una vuelta atrás no tendría sentido» coronavirus El rector de la ULPGC y miembro del comité científico que asesora al Gobierno canario en la pandemia, apunta a a responsabilidad individual para reducir el riesgo de contagio en la población vulnerable

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), experto en salud pública y miembro del comité científico que asesora al Gobierno canario en la pandemia, Lluís Serra, afirma que obligar de nuevo a usar mascarillas a la población le parece «absolutamente impensable» y «una vuelta atrás no tendría sentido».

Serra, que recalcó que el comité científico no se ha reunido y, por tanto, no hay una posición común, r econoció que «en este momento la covid sigue afectando de forma grave a muchas personas, ingresando en hospitales y causando muertes. Estamos en una zona álgida de fase pandémica, pero la gravedad reviste en capacidad del sistema sanitario en aguantar el tirón de contagios y casos graves. Y lo que hay que hacer es reducir el riesgo entre la población más vulnerable y la que no se ha vacunado correctamente». Y ahí, añadió, es donde «tiene que haber responsabilidad. Siempre hemos mantenido la recomendación de ponerse la mascarilla cuando hay mucha gente o en sitios no ventilados» y «vemos que en muchos sitios los fines de semana se reúne mucha gente».

«La pandemia nos ha enseñado que en la fase algida no viene mal protegerse con una mascarilla»

E insistió en que «cuando estábamos en una fase álgida de epidemia de gripe no le decíamos a la gente que usara mascarillas ni distancia seguridad. La covid nos ha dado un aprendizajes que hay que incorporar en esta fase alta de la pandemia que se une también con gripe A y por eso no viene nada mal protegerse con una mascarilla manteniendo las distancias», añadió.

Sobre la escasa vacunación en algunas franjas etarias, especialmente jóvenes y la pediátrica, Serra cree que es que mucha gente ha visto que se ha contagiado con alguna dosis ya puesta, pero recuerda que con las vacunas la infección en mucho más benigna.