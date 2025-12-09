Laforet: «Las boticas fueron durante años las redes sociales del pasado siglo en Canarias» El cronista oficial de Gran Canaria y la presidenta del colegio profesional de Las Palmas presentan el libro 'Farmacia y Sociedad'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

Las boticas fueron las redes sociales de la época durante más de la mitad del siglo XX, explicó este martes Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y de Gran Canaria, autor del libro 'Farmacia y Sociedad', que recoge la historia farmacéutica en la provincia de Las Palmas.

Laforet y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas (COFLP), Loreto Gómez, presentaron este martes el libro, que se enmarca dentro de las actividades del centenario de la entidad colegial, según explica en un comunicado el COFLP.

Laforet hizo un breve repaso de «este trabajo de investigación que nos ha llevado casi dos años», resaltando el papel del farmacéutico durante los primeros siglos tras la conquista del archipiélago y, muy especialmente, durante el último siglo.

«Las reboticas», señaló, «han sido testigos de los comentarios, de los chismes, de las informaciones que no se contaban por los medios o que llegaban tarde y, como no, de conspiraciones y decisiones políticas importantes para nuestra sociedad».

Recordó la presencia de los farmacéuticos «en las calles, con el Callejón de la Botica, o en el papel social que personajes como Carlos Bosh Millares o Martín Freire, así como la actividad pública desarrollada en las diferentes sedes del Colegio».

Loreto Gómez hizo referencia a las diferentes acciones enmarcadas dentro de los actos del centenario del COFLP y recordó la participación de un centenar de colegiados y colegiadas en la Rainbow Family organizada por Pequeño Valiente, las próximas presentaciones de la nueva página web y la APP para los colegiados.

«Debemos hacer mención muy especial al acto oficial el próximo 29 de diciembre, donde se va a llevar a cabo un homenaje a todas las personas que han sido parte activa de este Colegio», adelantó. También citó como hecho relevante, la colaboración con la ONCE, que va a permitir tener la imagen del COFLP en todos los cupones para el sorteo del día 29 de diciembre, conmemorando así esta fecha a nivel nacional.