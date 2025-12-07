El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, en su despacho de la sede de la Consejería de Sanidad de la capital grancanaria.

Desembarcó en el cargo el pasado verano. Sin embargo, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, conoce bien los grandes problemas de la sanidad pública canaria tras timonear el Hospital Universitario de Canarias, el que acumula más lista de espera y con un servicio de urgencias bastante complicado. Conocidos los problemas, intenta solucionarlos.

- ¿Qué le diría a alguien que lleva un año esperando por una endoscopia?

- Lo primero que hacemos en el SCS es empatizar con los pacientes y pedirles disculpas. Entendemos que es una situación que no debemos consentir. Estamos trabajando intensamente para evitarla.

- ¿Qué se está haciendo para reducir las listas de espera?

- Nos encontramos una situación peor de la prevista al comienzo de la legislatura y estamos implantando numerosas medidas para solucionarla.

- ¿Como cuáles?

- Lo primero ha sido disponer de recursos. Sin personal ni medios técnicos no es posible abordar estos problemas. Continuamos la estrategia de mi predecesor: reforzar plantillas e incorporar más profesionales, que son los que permitirán reducir las listas de espera en consultas. También estamos actualizando e incorporando equipamientos. La inversión en nuestros hospitales es considerable para mejorar la capacidad tecnológica. La solución no es inmediata, pero avanzamos a buen ritmo. Hay que ser conscientes de que no hay disponibilidad plena de facultativos y competimos con todas las comunidades, aunque tenemos la ventaja de que Canarias atrae especialistas. En cuanto al nuevo equipamiento, se están ejecutando procedimientos con inversiones importantes, como la adquisición de máquinas de endoscopia. Prevemos que la lista de espera se reduzca paulatinamente.

- Estamos a punto de empezar la temporada de gripe.

- Ya hemos sufrido un repunte importante. Entramos en la fase más dura y calculamos que a finales de mes estaremos en el pico.

- ¿Cómo se afrontará para evitar la saturación en las urgencias del Insular y del HUC, en Tenerife?

- Con estrategia y planificación. Nuestros centros han evolucionado con los nuevos planteamientos para reducir la incidencia, que existirá como en toda España, pero queremos que sea menor que otros años. Hemos reforzado plantillas, previsto camas extraordinarias para infecciones respiratorias agudas y cambiado los modelos de urgencias, con más personal y mejoras en la gestión. En el HUC estos cambios ya muestran retrasos de atención menores que en años anteriores. En el Insular se aplicaron antes, con la nueva gerencia, y ya el año pasado se notó una mejora que esperamos consolidar.

- Y sobre los planes para ampliar el Insular, ¿ha habido avances desde la demolición del CULP?

- La gerencia trabaja en todos los proyectos, con una propuesta importante para actualizar la infraestructura actual y crear nuevas. Junto a la torre pediátrica, en ejecución, se prevé que gran parte del hospital quede remodelada en los próximos años, con espacios adaptados a la demanda y las situaciones que estamos viviendo.

- ¿Cómo va el edificio que se levantará en el solar del CULP?

- Se estudia la viabilidad de un nuevo proyecto y los técnicos analizan qué fórmula de contratación garantiza mejor los plazos. Puede optarse por la licitación tradicional de redacción y obra, o bien por dos alternativas: un concurso con jurado, dado que es un edificio significativo, o una licitación con contrato mixto que incluya edificación y equipamiento.

- Decía que se estaba reforzando la plantilla, ¿también en el ámbito de la salud mental?

- La solución no depende del SCS sino de quien cualifica al personal: las universidades. La disponibilidad de psicólogos clínicos, psiquiatras y otros especialistas no es competencia de los servicios autonómicos. Aun así, nuestra comunidad está atrayendo personal. Estamos ampliando la cartera de servicios e incorporando a todos los profesionales disponibles, sin limitación presupuestaria. La salud mental es una prioridad y estamos invirtiendo todos los recursos posibles. Si no hay profesionales, debemos crear modelos para mantener y mejorar la atención.

Privatización sanitaria

- Volvemos a las listas de espera. Una de las vías para reducirlas era derivar a pacientes a consultas de la privada. ¿Se ha dado algún paso en este sentido?

- Nuestra prioridad es la sanidad pública, donde destinamos la mayor parte de los recursos. El crecimiento neto del presupuesto se dedica fundamentalmente a la atención pública, salvo las actualizaciones de contratos. Estamos incorporando todo el personal posible. Canarias atrae y retiene talento, como muestran nuestras cifras de profesionales. Nuestra sanidad es muy fuerte, también a nivel internacional, y crece en cartera de servicios. La incorporación de personal exige desarrollo de infraestructuras, que no siempre pueden crecer al mismo ritmo, lo que supone un reto, especialmente en primaria. La estrategia es seguir reforzando la pública con más profesionales y la infraestructura necesaria.

- ¿Cuánto presupuesto se ha dedicado en las cuentas de 2026 a la derivación a pruebas y cirugías en la concertada?

- El coste de lo derivado no varía; solo se actualizan precios según los conciertos. La derivación supone entre el 5% y el 7% del presupuesto del SCS, un porcentaje que no ha crecido respecto a legislaturas anteriores. El aumento del presupuesto se debe a la inversión en la sanidad pública.

- ¿Cuántas personas con alta hay en los hospitales canarios?

- La cifra oscila a diario. Nos movemos entre 500 y 550 pacientes sociosanitarios. Es un gran problema, también en la privada, y la necesidad seguirá creciendo.

- ¿Qué se está haciendo?

- Disponer de camas para esta necesidad requiere una estrategia conjunta entre consejerías y cabildos. La demanda seguirá aumentando y necesitamos desarrollar infraestructuras sociosanitarias. Los cabildos trabajan en estrategias para aumentar el número de camas en cada isla. Es un problema que exige seguir invirtiendo y aplicando medidas.

Pacientes oncológicos supeditados

- Canarias es una de las siete comunidades que derivan pacientes con cáncer fuera por no tener operativos los equipamientos donados por Amancio Ortega. ¿Se están dando pasos para instalar la protonterapia?

- Sí, muchos. Es una instalación compleja. El ciclotrón se ubicará en el mismo edificio y hemos encontrado dificultades con el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. Ya tenemos los proyectos y trabajamos en el refundido de ambos.

- ¿Cuáles son sus grandes retos al frente del SCS?

- Nuestro gran reto es terminar en esta legislatura el proceso de estabilización del personal, mejorando las condiciones laborales de nuestros trabajadores e incorporar un nuevo procedimiento de estabilización de las plazas que estamos generando. Queremos que haya una continuidad en la estabilización, sin demorar tanto estos procedimientos. Todo eso va de la mano de la transformación digital. El currículum electrónico permitirá hacer concursos de traslado abiertos y permanentes. Estamos trabajando de una manera muy intensa para seguir mejorando las condiciones laborales y está dando grandes resultados, puesto que atraemos talento. No es cierto que la gente se vaya porque aquí no se puede trabajar o porque no somos atractivos, no es así.

- ¿Y qué más?

- Pues la transformación digital. Hemos encontrado un SCS con importantes carencias digitales, en un momento en que la inteligencia artificial y los desarrollos informáticos avanzan muy rápido. El SCS estaba en una situación muy deficiente, así nos lo decía el Ministerio, y a día de hoy nos felicitan por los esfuerzos que estamos haciendo. La incorporación del visor ha sido un gran avance; las nuevas herramientas que se están poniendo a disposición están siendo de gran ayuda, pero nos queda mucho por hacer. Estamos trabajando en la oficina del dato, en la nueva historia clínica unificada de pacientes para la comunidad autónoma. Es un reto tremendamente complejo: es un problema nacional. Ya estamos invirtiendo muchísimos millones de euros y se van desarrollando muchos proyectos en ese sentido. Vamos incorporando herramientas hasta que, con la nueva historia clínica, trabajemos con un solo software para todas las gerencias y para toda la comunidad autónoma.

- Hasta ahora el visor permite ver distintas plataformas.

- Sí, ha sido un gran avance que nos ha permitido generar mucha eficiencia porque evita duplicidad de pruebas y consultas, evita muchos perjuicios para el paciente porque a veces no tener la información disponible supone retrasos en la atención o en el diagnóstico por la repetición de pruebas. La tercera gran línea de acción es la infraestructura, no solo en los hospitales sino en los centros de salud. Actualizar las infraestructuras de atención primaria es uno de los grandes objetivos de esta legislatura. Tenemos planes directores para ir ejecutando obras en función de nuestras necesidades.

Blindaje salarial, política y morbo

- El intento de blindar su salario ha llegado hasta el Tribunal Constituticional. ¿Qué ha pasado? ¿Tanta diferencia hay entre el sueldo de director del SCS y el que tenía antes?

- Cuando se politizan estos asuntos surgen noticias que generan morbo. Eso es lo que ha pasado.

- No todos los días el Tribunal Constitucional suspende una retribución de un cargo público.

- Son medidas cautelares -como tenemos el Gobierno que tenemos- hasta que el Tribunal resuelva. La motivación no es mantener mis retribuciones de origen. Se cuestiona un complemento que existe para los gerentes de atención primaria y hospitales, que pueden solicitarlo para mantener su salario previo en el sector público. Se modificó para incluir también a quienes proceden del privado y, en las comisiones Estado-Comunidad Autónoma, se consideró que podría afectar a la regla presupuestaria. La comunidad defiende que no tiene impacto porque nuestro presupuesto está saneado. Los abogados del Estado sostienen que permitir un complemento no cuantificado podía distorsionar el gasto en nómina, aunque aquí está presupuetado. Ante esa discrepancia, el Gobierno central decide seguir la vía política y Canarias presenta un recurso al Constitucional. A partir de ahí surgen comentarios que me afectan a mí.

- También fue llamativa la disposición adicional incluida en el decreto de Discapacidad para blindar su sueldo anterior.

- Eso existe desde hace años para empleados públicos; pero nunca había generado interés.

- Calzarlo ahí, en algo tan ajeno...

- Es algo habitual. Le invito a revisar propuestas similares. Es una herramienta legal usada para actualizar normativas aprovechando cualquier decreto o disposición en trámite. Son los técnicos quienes incorporan esas actualizaciones. Y este gobierno tiene como prioridad no dejar normativa pendiente de publicar o revisar. Uno de los secretarios generales técnicos comentaba recientemente que nunca había habido tanto avance en modernización administrativa. Dentro de ese proceso de actualización apareció esta modificación.