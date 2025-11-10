NC insta a Sanidad a crear una aplicación móvil para fomentar la donación de sangre La herramienta digital facilitaría el contacto directo con los donantes | El diputado Yone Caraballo recuerda que en el último año se han suspendido 91 cirugías en Canarias por falta de sangre

El grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista ha propuesto la creación de una aplicación móvil para mejorar la tasa de donación de sangre en Canarias, que actualmente es de 27,8 por cada mil habitantes, una cifra por debajo de la media nacional y de comunidades como Extremadura (47) o Andalucía (32).

El diputado Yone Caraballo presentó este lunes, en rueda de prensa, la idea de desarrollar en Canarias una herramienta digital que ya se ha implementado en otras comunidades como la Valenciana o Andalucía.

La aplicación, accesible desde el teléfono móvil, incluiría un perfil de donante con información sobre los plazos para volver a donar, la geolocalización en tiempo real de los puntos de extracción y unidades móviles, y un canal de alertas, entre otros datos.

Mejorar la comunicación con el donante

Caraballo recordó la necesidad de aumentar la hemodonación, ya que en el último año Canarias ha suspendido 91 operaciones por falta de sangre. «Esta es una realidad que estamos viviendo en Canarias», indicó, al referirse a la falta de reservas del banco de sangre, una situación que se va sorteando mediante peticiones urgentes y campañas puntuales.

Por ello, el diputado de NC entiende que una aplicación de este tipo favorecería el contacto directo con los donantes y contribuiría a mejorar el semáforo que regula las existencias, que casi a diario se encuentra en rojo -reservas para un solo día- o en naranja, con capacidad para cubrir tres días de demanda.

Caraballo señaló que la reconversión del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en una dirección general ha sido fallida y recordó que, en apenas dos años, el departamento ha tenido tres directores.

No obstante, expresó su confianza en el último de ellos, por su experiencia como enfermero y trabajador del banco de sangre. «Los dos directores anteriores fueron un fracaso tremendo», señaló el diputado y sanitario lanzaroteño.