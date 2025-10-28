Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Monitor de una unidad de ictus. C7

Los ingresos por ictus en Canarias descienden un 5% en un año

El Servicio Canario de la Salud (SCS) registró en 2024 un total de 2.678 ingresos hospitalarios

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 28 de octubre 2025, 18:18

El Servicio Canario de la Salud (SCS) registró a lo largo de 2024 un total de 2.678 ingresos hospitalarios por ictus en los centros sanitarios públicos del archipiélago, lo que supone un descenso de aproximadamente de un 5% respecto al año anterior, cuando se notificaron 2.819 casos.

De los ingresos contabilizados en 2024, 1.447 tuvieron lugar en la provincia de Las Palmas y 1.231 en la de Santa Cruz de Tenerife, según informó ayer en un comunicado la Consejería de Sanidad.

El ictus es una enfermedad cerebrovascular que se produce por la interrupción del flujo sanguíneo en el cerebro y provoca una alteración brusca de la función neurológica. Se trata de la segunda causa de muerte, la tercera de discapacidad y una de las principales causas de demencia adquirida en adultos.

En Canarias, el 75% de los ictus registrados durante 2024 fueron de tipo isquémico (2.020), es decir, originados por la obstrucción de un vaso sanguíneo, mientras que el 25 por ciento fueron hemorrágicos (658 incidentes), causados por la rotura de un vaso. En cuanto a la distribución por sexo, los ictus isquémicos afectaron a 1.197 hombres y 823 mujeres, y los hemorrágicos a 357 hombres y 301 mujeres.

