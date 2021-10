La incidencia en España crece por primera vez desde finales de julio

Se acabó. La quinta ola tocó suelo en España este viernes después de más de dos meses y medio de caída continua. Y es que por primera vez desde el martes 27 de julio la incidencia acumulada (IA) nacional repuntó. Este viernes la IA se situó en 40,85 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días frente a los 40,52 positivos del jueves. Fue un incremento de apenas 33 centésimas, pero las estadísticas de hoy quebraron una tendencia continua a la baja de exactamente 80 días.

La incidencia aumentó en todos y cada uno de los grupos de edad (aunque menos de un punto en todo los casos), excepto entre los menores de 12 años, la franja todavía no vacunada y que desde hace semanas lidera los ranking de contagios. La IA, además, se incrementó en 8 de los 19 territorios.

Hacía algunos días que las cifras del Ministerio de Sanidad confirmaban que el retroceso de la quinta ola se estaba ralentizando y que estaba cerca de tocar fondo como finalmente ha acabado de ocurrir. En particular, la positividad (el porcentaje de pruebas positivas sobre el total de los test realizados) se había estancado en un 2,13%. Este viernes, de forma simultánea al leve repunte de la IA, la positividad se incrementó hasta los 2,18%, certificando que aquellas semanas de agosto y septiembre en las que el virus retrocedía de forma exponencial han quedado ya atrás.

Optimismo

Las estadísticas de este viernes, no obstante, dejaron una parte al optimismo. Y es que las cifras no apuntan, ni mucho menos, a un fuerte rebote en la transmisión del virus, sino a una estabilización. Así, la IA a 7 días cayó este viernes hasta los 18,35 casos, todavía levemente por debajo de la mitad de la incidencia a dos semanas, lo que vaticina que no habrá un fuerte aumento en las estadísticas, al menos en los próximos días.

El número de nuevos contagios notificados por Sanidad también confirmó que la caída de la quinta ola no va a ir mucho más allá, al menos por el momento. El departamento que dirige Carolina Darias notificó 2.248 infecciones en las últimas 24 horas, la mayor cifra de esta semana y similar a las infecciones diarias conocidas a principios de octubre.