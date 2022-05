Implantes basales: la posibilidad de tener dientes fijos el mismo día

Son muchas las dudas que se presentan a la hora de determinar una elección sobre qué tipo de implante es el más idóneo para cada caso. Para la elaboración del presente artículo, nos hemos puesto en contacto con el doctor Darío Castro; el cual es el único especialista experto en Cirugía Basal de carga inmediata del archipiélago canario, es odontólogo especialista en Cirugía Oral mínimamente invasiva. Él nos podrá orientar sobre la técnica más innovadora que existe en la actualidad; que no es otra que los implantes llamados corticales o basales.

- ¿Dr. Castro, nos puede orientar en qué consiste esta novedosa técnica denominada implantes basales o corticales?

- Efectivamente, los implantes basales o corticales, son implantes que se anclan en un hueso que nunca se pierde, de modo que se pueden solucionar atrofias extremas de una manera rápida y sin postoperatorios dolorosos.

Es una técnica contrastada durante más de 60 años, solo que se ha enseñado en círculos profesionales muy reducidos desde sus inicios. Yo, la he aprendido primero en Italia, de mano de uno de sus inventores, el Prof. Silvano Tramonte, y posteriormente perfeccionado en diversos países europeos, con el fin de lograr la excelencia en implantología, que es función y estética inmediata.

El mismo día que se colocan los implantes, normalmente sin incisiones en la encía ni puntos de sutura, se coloca una prótesis fija provisional y en muchos casos permanente.

La satisfacción de los pacientes es inmediata. Esta técnica, está indicada para pacientes con problemas de coagulación o problemas de corazón, pues normalmente al haber un mínimo trauma, la curación es más rápida que con técnicas convencionales.

- Me gustaría que me indicara en pocas palabras la diferencia que existe y los beneficios que obtendría un paciente de someterse a esta técnica en comparación con los implantes tradiciones que conocemos a día de hoy.

- La primera es que rara vez se abre encía, el aporte sanguíneo a la zona alrededor del implante es mucho mayor y la inflamación menor o nula.

La segunda es que se evitan los injertos de hueso en un 90% de las ocasiones, pues los implantes son más finos y van buscando la mejor calidad de hueso, no como los convencionales que buscan la estabilidad primaria en los primeros milímetros del hueso, que normalmente es pobre en calidad.

- ¿Qué hay de cierto en esa leyenda que dice que se pueden poner dientes en el mismo día, o en un máximo de 72 horas. Es realmente cierto?

- No solo es cierto sino que es lo habitual en nuestra clínica poner dientes fijos en rehabilitaciones de toda la boca en 24/48h. Con el protocolo mejorado de flujo digital hemos conseguido rehabilitar desde cero en un tiempo récord de 6/8h, es decir en el mismo día se colocan dientes fijos y en ocasiones permanentes, evitando más cirugías y visitas innecesarias.

Rejuvenecimiento estético con implantes basales en 8 horas. Le hemos quitado 20 años de golpe a la paciente, eliminando arrugas de expresión y una cara mucho más sonriente y bella.

- ¿Cuándo usted dice que con los implantes basales se pueden obtener resultados en el mismo día; eso quiere decir que si hay que hacer extracciones de piezas dentales se reponen al momento?

- Una de las bondades de los implantes basales es que se pueden poner «evitando» las áreas infectadas en el propio diente, pudiéndose colocar hasta en procesos crónicos como quistes, limpiando correctamente la zona, sin tener que regenerar más que con el propio diente, el cual se «procesa», para tener el mejor injerto que existe que es el de uno mismo.

- ¿Me está diciendo que se puede usar su propio diente como injerto óseo? ¿Es seguro?

- No solo es seguro sino que reduce considerablemente la inflamación si es que ésta existe, pues el cuerpo no detecta ningún cuerpo extraño. En el mismo momento de la extracción, mientras se coloca el implante, se procesa el diente según el protocolo del TOOTH TRANSFORMER y se rellena el defecto óseo en la misma intervención. Se puede usar con implantes en casos donde solamente se van a extraer piezas dentales, por ejemplo los cordales. Incluso se puede emplear para intervenciones «futuras» como autoinjerto de hueso.

Es también válido para pacientes que por temas religiosos o personales no deseen injertos de ninguna procedencia.

- Otra cosa que nos llama la atención es que con esta técnica que usted lleva a efecto no es necesario injerto de hueso, ni puntos de sutura e incluso manifiesta que la inflamación es casi inexistente. ¿Nos puede explicar esto?

- Curiosamente la inflamación depende más del daño que se haga que del procedimiento en sí. Cualquier corte en la encía genera una inflamación. Al no haber incisiones ni puntos, el implante cierra la mínima perforación que se hace de modo que no hay prácticamente sangrado. Por ello los pacientes que sufren trastornos de la coagulación pueden ser tratados con esta técnica.

Los injertos de hueso no suelen ser necesarios al anclarse los implantes en el hueso basal (más interno), evitando las zonas de mala calidad ósea (más externa).

- De todos es sabido, que la mayoría de las personas cuando requieren un cambio de muchas piezas dentales a la vez entienden que deben ser sedados totalmente, y esto siempre es un impedimento a la hora de decidirse. ¿Qué tipo de anestesia utiliza usted para realizar esta técnica?

- En contadas ocasiones se hace sedación consciente, pero se suele hacer todo el procedimiento con anestesia local, pues es mínimamente invasiva.

Este caso de implantes basales corresponde a una paciente con residencia en Reino Unido, la cual se desplazó a nuestra clínica expresamente para someterse a esta intervención y en tan solo 8 horas conseguimos unos resultados extraordinarios. En la imagen se observa el antes y el después.

- Sabemos que le llegan pacientes no solo del archipiélago canario, sino de otros países para llevar a efecto este tipo de cirugía tan novedosa y tan poco invasiva. ¿Es que en otros países no se lleva a efecto este tipo de cirugía tan novedosa?

- Hace falta un gran equipo técnico, scanner 3D de cráneo, escáner intraoral, programa de oclusión por ordenador, un laboratorio 100% digital y muchísima experiencia para manejar esta sistemática, y es algo que realmente está al alcance de pocos profesionales. Fijar un objetivo y perseverar hasta conseguirlo.

En otros países no se conoce esta técnica; o bien es mucho más costosa, por ello deciden venir aquí.

- Y ahora le voy hacer la pregunta del millón. ¿Duele someterse a esta cirugía?

- Mucho menos que una extracción dental. Se suele sentir presión en la zona las primeras horas, la cual se va cuando el hueso se adapta a la situación.

- ¿Y por último doctor, qué duración y cuidados llevan las personas que se han realizado implantes basales?

Siempre se ha de hacer un tratamiento periodontal previo y recomendamos un seguimiento en el calendario de limpiezas dentales aunque se rehabiliten toda la boca, pues todo lleva un mantenimiento. Recomendamos a su vez un cuidado diario con un irrigador dental más cepillado después de las comidas. Como a los pacientes no les duele ni sangran las encías con esta técnica, suelen responder muy bien y toman consciencia de que si no se lo cuidan no les va a durar para siempre.

