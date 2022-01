El grupo de 20 a 39 años es el más contagiado y menos vacunado

Salen, entran, se relacionan, van a bares y discotecas, se juntan en la calle con sus amigos, en casa con sus familiares, en clase con sus compañeros, tienen una alta movilidad laboral… los adultos de 20 a 39 años son los que más socializan y aún más si están de vacaciones. Esa intensidad en los contactos sociales es la principal razón de que lideren el grupo de edad con más incidencia acumulada de casos de covid, muy por encima de la media nacional.

Según la última actualización de los datos facilitada por el Ministerio de Sanidad, la incidencia de positivos por 100.000 habitantes en 14 días alcanza los 4.084 casos en el grupo de edad de 20 a 29 años, y de 3.317 en el de 30 a 39. En los primeros representa 1.362 casos más que la media nacional (el 50% más) y en el segundo, 595 (el 22% por encima).

En 16 de las 17 comunidades autónomas los jóvenes de 20 a 29 años conforman el grupo de edad con más incidencia (sólo en La Rioja ganan los de 40 a 49 años) y en 15 de las 17 autonomías, la incidencia en ese grupo de edad supera la media nacional (únicamente es menor en Andalucía y en Murcia, con 2.400 y 1.833 casos respectivamente).

Incluso hay comunidades con incidencias desbocadas como Navarra, con 10.300 casos, el País Vasco (9.200) o Castilla y León (6.800).

Pero sin duda esa alta tasa también viene marcada por el hecho de que este grupo de edad se encuentre entre los menos vacunados del país. En España, el 90,3% de la población mayor de 12 años cuenta con la pauta completa de vacunación, un dato muy notable en comparación con países europeos de nuestro entorno, pero este porcentaje se reduce al 81% entre los jóvenes de 20 a 29 años. Dentro del grupo de adultos son los segundos menos inmunizados tras el grupo de 30 a 39 años (79%), el segundo con más incidencia de contagios.

Sin embargo, se ha constatado que no suelen presentar cuadros graves y apenas requieren hospitalización. De acuerdo con los datos del Instituto Carlos III a partir de los casos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) entre el 14 de octubre y el 28 de diciembre, entre la población adulta (la mayor de 19 años), el grupo de edad de 20 a 39 años es el menos hospitalizado y el que menos ingresos tiene en las UCIs de nuestro país. Lo que no significa que no sean inmunes al covid como lo demuestra que hay 129 pacientes de estas edades en las unidades de cuidados intensivos y que en este tiempo han registrado 18 fallecimientos, el 1% del total de muertes.

«Un patrón normal»

Para Pedro Gullón, epidemiólogo y profesor de Universidad de Alcalá de Henares, los datos que indican esta alta tasa de contagios en ese tramo de edades responden a un patrón normal puesto que es el grupo que más movilidad tiene y el que más expuesto está. «Los eventos sociales tienen mucha repercusión en la gente joven», indica Gullón, que atribuye el bajo índice de hospitalizaciones a que, por edad, son los menos vulnerables. «Uno de los criterios de vulnerabilidad de la covid es la edad -dice- y otro las enfermedades crónicas, que generalmente están asociadas a la edad. El grupo de 20 a 39 años tiene poca edad y menos prevalencia a las enfermedades crónicas. Es mucho menos frecuente encontrar enfermos crónicos en este grupo que en los mayores de 60».

«Por eso mismo -añade este experto- son los grupos más difíciles de vacunar porque tienen una percepción individual de menos riesgo. Por contra, los grupos que más se han vacunado son los que sienten que tienen más riesgo. Aun así no estamos hablando de diferencias enormes. Las tasas de vacunación en todos los grupos de edad en España son altísimas», se congratula el experto.