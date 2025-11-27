La gripe entra en fase epidémica: «La vacuna es la mejor protección» La incidencia alcanza el umbral epidémico en el Estado con 112 casos por 100.000 habitantes | Canarias prevé llegar a este nivel la próxima semana

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:20 Comenta Compartir

La gripe ha alcanzado ya en España el umbral epidémico tras un nuevo repunte de contagios en la última semana, en la que la incidencia estimada ha subido a 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 12,8 registrados en el mismo periodo del año pasado, según el último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III.

En el caso de Canarias, la incidencia aún se mantiene en alrededor de los 52 contagios por 100.000 habitantes, cerca del umbral mínimo de la fase epidémica –57,1 casos de gripe/100.000 habitantes–, si bien se espera que pueda alcanzarse la próxima semana la fase 1, con un nivel de riesgo bajo.

En la península, el incremento de casos se atribuye a la rápida propagación del subclado K, una mutación del virus H3N2 de la gripe tipo A. «Es un virus epidémico para el que la vacuna puede que no funcione tan bien a la hora de evitar los síntomas, pero sí ayudará a prevenir hospitalizaciones y muertes», señaló el técnico del Programa de Vacunas de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Abián Montesdeoca.

Reducir el riesgo de hospitalización ante cualquier mutación

«El mensaje es claro para quienes forman parte de la población diana: vacúnense, es la mejor forma de protegerse del virus K, del virus H y de los subclados que puedan aparecer», indicó el experto durante un acto en el que representantes de ocho colegios de profesionales sanitarios de Las Palmas invitaron a sus colegas a pincharse para proteger a los pacientes y a sus familias.

Aunque en Canarias aún no se aprecia la presencia del subclado K, en el resto del Estado ya se están adoptando medidas para atenuar el impacto de un subtipo que, como suele ocurrir con las nuevas mutaciones, se propaga con más intensidad al encontrar a la población menos inmunizada.

Medidas para atajar el aumento de los contagios

En el País Vasco se instaló un vacunódromo en Bilbao y Aragón ha anunciado la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud, mientras que en la Comunidad Valenciana se recomienda su uso en instalaciones sanitarias. Además, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha recomendado a las personas de los grupos de riesgo que se vacunen ante la temprana circulación del virus en el continente.

En todo caso, según Montesdeoca, la aparición del subclado K no es motivo de alarma porque «hasta ahora, en Japón o en Europa, donde empezó a circular, no hay constancia de que sea una variante del virus más mortal o más agresiva», aclaró.

Sanitarios blindados contra el virus

Bajo el lema 'Sí, es por ti. Nos vamos a cuidar', los colegios oficiales de Dentistas, Veterinaria, Podólogos, Psicología, Médicos, Enfermería, Fisioterapeutas y Farmacéuticos de Las Palmas recordaron este juees la importancia de vacunarse en colectivos muy expuestos que, además, pueden convertirse en transmisores de la gripe.

«A pesar de que muchas veces escuchamos en noticias de fuentes inciertas y no analizadas científicamente sobre oscuras intenciones de la vacuna, lo cierto, lo realmente contrastable, son las cifras: 12.825 fallecidos por gripe en 2024 en España, un millar más que en 2023», recalcó la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas y anfitriona del encuentro, Loreto Gómez.

Y es que esta campaña es necesaria para aumentar la cobertura vacunal en el colectivo sanitario, que el año pasado apenas alcanzó el 40% en Canarias. «Son coberturas mejorables», dijo Montesdeoca sobre un porcentaje similar al registrado entre estos profesionales en el resto de Europa.

Amplia población diana

Por otro lado, el técnico de Salud Pública recordó que, además de los mayores de 60 años, es conveniente que se vacunen contra la gripe personas con patologías tan frecuentes como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad o tabaquismo. Además, invitó a vacunarse a quienes trabajen con animales, convivan con personas vulnerables a la gripe, a los profesores de educación infantil, al personal de los servicios esenciales y a los convivientes de bebés de menos de seis meses.

En este sentido, recordó la indicación de proteger a los niños de entre 6 meses y 6 años porque también «son hospitalizados por gripe y pueden sufrir complicaciones, como neumonías e infecciones generalizadas, que acaban llevándolos a las unidades de cuidados intensivos».