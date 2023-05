Gerardo Garcés: «El cuestionario ayudará a mejorar la calidad de vida del paciente»

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El equipo de investigación en Traumatología y Cirugía Ortopédica de HPS-ULPGC, dirigido por el profesorGerardo Garcés, ha publicado la validación al español delCuestionario auto-rellenado de Evaluación del Pie (SAFE-Q).

El cuestionario, elaborado por la Sociedad Japonesa de Traumatología y Cirugía Ortopédica, permite a los pacientes responder directamente, y sin que exista una interpretación por parte del terapeuta que los valora, una serie de preguntas relativas a distintos aspectos de su vida social, el calzado que usan y su estado de salud. Un valor añadido que sirve para que el propio paciente valore el resultado del tratamiento realizado sobre su dolencia en función de los condicionantes que afectan su vida diaria.

El artículo, publicado recientemente en el Journal of Orthopaedic Science, lleva por título Cross-cultural adaptation and validation of a Spanish version of the self-administered foot evaluation questionnaire (SAFE-Q) y sus autores son Luci Motta e Ignacio Manchado, enfermeros de HPS y estudiantes de doctorado de la ULPGC, Gustavo Blanco, traumatólogo de HPS, Maria del Pino Quintana, profesora del Departamento de Matemáticas de la ULPGC, Laura Garcés, terapeuta ocupacional de Terapias Acuáticas Canarias, y el propio Gerardo Garcés.

-¿Cómo se elabora un estudio de esta importancia?

Es necesario, en primer lugar, un acuerdo entre los autores originales y el director del equipo de investigación. En una primera fase, se llevó a cabo la traducción al español del formato original en inglés por parte de dos miembros del equipo. La traducción fue entregada a dos angloparlantes para que la tradujeran de nuevo al inglés. Tras corregir pequeñas diferencias, mediante consenso de todas las partes, se elaboró un documento único y definitivo en español. La segunda parte fue la validación del mismo para su uso con pacientes hispanoparlantes. El último paso consistió en escribir el artículo para que fuese valorado por expertos internacionales hasta su publicación en el Journal of Orthopaedic Science.

-¿Se aplicó el cuestionario, antes de su validación, a distintos pacientes?

Antes de comenzar el estudio se obtuvo autorización por parte del Comité de Ética de la Investigación de la provincia de Las Palmas y se llevó a cabo un estudio piloto, efectivamente. Para ello, se aplicó el cuestionario a 10 pacientes afectos de patología del pie y a diez personas sin patología, para valorar posibles dificultades. Los miembros del equipo de investigación ayudaron a los participantes resolviendo dudas y, finalmente, se elaboró el cuestionario definitivo en español para su uso clínico. Un cuestionario que fue, posteriormente, auto-rellenado por 100 pacientes afectos de patología del pie, cuyos resultados fueron tratados mediante técnicas estadísticas para correlacionar las distintas variables y validar su uso en español.

¿De cuántas preguntas se compone el cuestionario y cuál es su contenido?

Es un cuestionario de treinta y cuatro preguntas que tienen que rellenar personalmente los pacientes y que se dividen en cinco bloques. En el primero se contesta a preguntas relacionadas con el dolor sentido por el paciente en su tobillo o pie. El segundo tiene que ver con la realización de actividades que lleva a cabo en su vida diaria. En el tercero se pregunta sobre sus actividades sociales y cómo su problema de pie las afecta, mientras que en el cuarto se busca información sobre el uso y limitación del calzado. Por último, en el quinto bloque gira en torno al estado de salud y bienestar del paciente.

¿Qué implica para el paciente este cuestionario?

El cuestionario permite que sea el propio paciente el que valore el resultado del tratamiento realizado sobre su dolencia. Y lo valora desde diversos puntos de vista que afectan a su vida diaria. A su vez, esto permite a los terapeutas conocer cómo se siente el paciente y su grado de insatisfacción con el tratamiento, aspecto vital para seguir recomendando o modificarlo.

¿Ayuda a mejorar su calidad de vida?

Ayudará a mejorarla en cuanto es una herramioenta que permite la valoración subjetiva por parte de los pacientes. Una información que tendrán en cuenta los terapeutas encargados de valorar el resultado.

¿Están los pacientes capacitados para valorar sus resultados?

Cualquier proceso terapéutico debe buscar mejorar la situación clínica por la que el paciente se somete a dicho proceso. En muchas ocasiones, las decisiones son estrictamente técnicas. Se informa al paciente de las posibles opciones y los resultados son valorados objetivamente por las personas que efectuaron la terapia. Sin embargo, en los últimos años se ha dado cada vez más importancia a los resultados, valorados bajo la óptica del paciente. Representa una valoración mucho más real de los resultados obtenidos.

¿Nos puede poner un ejemplo práctico?

Se puede dar el caso de que un cirujano haya efectuado correctamente una técnica quirúrgica y su valoración objetiva muestre un resultado muy satisfactorio de lo que perseguía con la aplicación de esa técnica. No obstante, el paciente no se siente satisfecho con el resultado obtenido e incluso puede estar descontento con el mismo. La realidad es que, aunque la técnica se haya efectuado correctamente, el resultado es insatisfactorio.

¿Es pionero HPS en este procedimiento?

El equipo de investigación es el primero en realizar este trabajo a nivel mundial. Al ser publicado en la revista «Journal of Orthopaedic Science» representa un refrendo para que pueda ser usado por toda la comunidad hispanoparlante del mundo (más de cuatrocientos millones de personas).

¿Está el HPS a la vanguardia de estos procedimientos?

El equipo de investigación en traumatología y cirugía ortopédica de HPS y la ULPGC llevan muchos años usando estas herramientas. Esto ha permitido valorar a sus pacientes, tanto bajo el punto de vista objetivo como subjetivo, y poder modificar conductas cuando así lo requerían los resultados. Esta labor clínica y de investigación ha permitido la publicación de más de 10 artículos en revistas internacionales de alto impacto. De hecho, HPS es el hospital privado de Canarias con mayor productividad científica en la especialidad de traumatología.

Temas

Ciencia

Sanidad