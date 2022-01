Los fumadores mueren más por la covid en los hospitales españoles

Las cifras de la pandemia indican que los fumadores presentaron más mortalidad durante el ingreso que el grupo sin tabaquismo, con un 22,5% de fallecimientos frente al 16,4%, a pesar que «el síndrome de distrés respiratorio agudo fue la complicación más frecuente» entre los dos grupos estudiados, los fumadores y los que no tenían hábito tabáquico. La mortalidad sucedía en el primer ingreso y aunque «después del alta hubo más reingresos» entre los fumadores, no hubo más mortalidad al mes del alta entre unos y otros, según un estudio publicado hoy por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), basada en más de 14.000 pacientes que ingresaron por covid a los hospitales españoles.

Las personas que fuman han requerido más ingresos hospitalarios, tanto en planta como en UCI, que aquellos no fumadores. Con los registros recogidos en los primeros meses de la pandemia, entre febrero y septiembre de 2020, se comprobó que existe una relación entre el tabaco y el pronóstico de la covid. «La evolución fue peor en estos pacientes, con una mayor tasa de ingreso en UCI (10,4% contra 8,1%), mayor mortalidad intrahospitalaria (22,5% vs. 16,4%) y reingreso al mes (5,8% frente a 4,0%) que el grupo sin tabaquismo», concluye la veintena de autores firmantes en nombre de la SEMI, en el artículo 'Influencia de la historia de tabaquismo en la evolución de la hospitalización en pacientes covid-19 positivos', publicado en la revista 'Medicina Clínica'. El grupo con tabaquismo tenía una edad media mayor (casi 70 años, dos más que los no fumadores) y con más factores de riesgo cardiovascular y comorbidades. Al ingresar padecían más disnea, menor saturación de oxígeno, mayor afectación pulmonar y otros parámetros de mal pronóstico.

Los autores recuerdan que hasta ahora se había comprobado que otros estudios habían demostrado que la «incidencia de enfermedad severa es superior en varones, en personas mayores de 65 años y en aquellas con condiciones crónicas de salud, principalmente diabetes y obesidad». Pero con datos científicos en mano es la primera vez que se asocia, de manera irrefutable, con el tabaquismo. Hasta ahora «los estudios previos tenían resultados contradictorios o no concluyentes en relación con la prevalencia del tabaquismo y la covid».

Exfumadores, más riesgo

Tanto para los fumadores como para los exfumadores, que suelen tener mayor edad y más patologías, «el tabaquismo de forma activa o pasada es un factor predictor independiente de mal pronóstico». Pero comparados los fumadores y los exfumadores, los segundos tuvieron más complicaciones en el ingreso hospitalario, así como mortalidad, debido a la mayor edad media de este subgrupo, el mayor porcentaje de varones y dependientes, con más factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades.

Aun cuando «los síntomas clínicos y parámetros analíticos fueron similares, al igual que los ingresos en UCI y la necesidad de ventilación» entre los fumadores y los exfumadores, los segundos «precisaron en mayor porcentaje tratamiento inmunomodulador y antibiótico», y tuvieron más reingresos.

No obstante, los especialistas recuerdan en su investigación que «dejar de fumar mejora la función pulmonar; sin embargo, este beneficio es menor entre los fumadores que han estado mucho tiempo expuestos debido a la lesión pulmonar acumulada durante un período prolongado». Después de hacer un seguimiento a los pacientes hasta un mes después del alta, los autores recomiendan «entender al tabaco como un factor de riesgo de mala evolución, y realizar una valoración adecuada del antecedente de tabaquismo al ingreso podría ayudarnos a plantear la estrategia de manejo de los pacientes hospitalizados».