Los fisioterapeutas isleños copian a sus colegas suecos la exitosa fórmula de la receta deportiva El colegio profesional imparte cursos en cuatro islas sobre el modelo implantando en el país nórdico para la prescripción de ejercicio

Jueves, 30 de octubre 2025

Suecia lleva más de 20 años prescribiendo ejercicio terapéutico como herramienta para mejorar la salud y la calidad de vida de su población. Ahora, los fisioterapeutas canarios conocerán cómo funciona este exitoso modelo a través de seis cursos que se ofrecerán en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote, organizados por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC).

«En su momento, España no adoptó este modelo y nos parece importante saber cómo funciona», señaló este miércoles la presidenta de la entidad colegial, Vanesa Eugenio, sobre una iniciativa que busca mejorar el proyecto piloto de prescripción deportiva Activídate, que ha puesto en marcha el Servicio Canario de la Salud.

Estas iniciativas formativas, conducidas por los fisioterapeutas suecos Stefan Lundqvist y Gerthi M. Persson, han contado con una buena acogida entre los profesionales sanitarios -médicos, fisioterapeutas y farmacéuticos- del archipiélago, explicó Eugenio.

En estas jornadas, los profesionales podrán conocer el manual que se aplica en Suecia para prescribir actividad física, un documento que «contempla absolutamente todo tipo de pacientes y patologías», recalcó la presidenta del COFC. «Sería importante implementar este modelo, trabajar con este manual y lograr que se beneficie toda la ciudadanía», subrayó la fisioterapeuta, quien recordó que Canarias tiene una población envejecida, la mayor tasa de obesidad infantil del país y una alta prevalencia de hipertensión, exceso de colesterol y diabetes. Además, atribuyó la energía y vitalidad de los suecos a su compromiso con la actividad física, una costumbre que, dijo, mejora su calidad de vida, longevidad y salud.

Actividad y seguimiento personalizado

Por su parte, el fisioterapeuta Stefan Lundqvist, quien ha participado en la implementación del programa de Prescripción de Actividad Física (PAP) sueco en nueve países europeos, señaló que las claves del modelo son la individualización, pactar con el paciente los objetivos a alcanzar, la comunicación continua y el seguimiento de su evolución. Además, los participantes se muestran satisfechos tras adherirse al programa de actividad física. «Hemos hecho un estudio sobre eso y nos consta que los pacientes se sienten muy felices de ser incluidos en el PAP en lugar de ser tratados con medicamentos u otros tratamientos. Quieren una alternativa activa», explicó el doctor por la Universidad de Gotemburgo.

El secreto del éxito, dice, es que todo el proceso es individualizado. «Tomamos de la mano al paciente y lo guiamos durante este viaje. Es importante contar con un paciente activo y empoderado en todo el proceso», afirmó el fisioterapeuta.