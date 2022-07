La falta de desconexión digital en vacaciones cronifica síntomas como el agotamiento, el dolor de cabeza o la vista cansada

Martes, 26 julio 2022, 10:29

En España, la legislación reconoce desde 2018 el derecho a la desconexión digital, sin embargo, el 74% de los trabajadores españoles confiesa que responde llamadas o correos durante las vacaciones1, una práctica que puede acarrear importantes consecuencias para la salud.

«El cambio de temperaturas y el cansancio de todo el año nos afecta física y anímicamente. Por eso, y para lograr reponer pilas, debemos desconectar de la rutina digital en la que nos vemos inmersos en el trabajo», apunta Mónica Ureta, psicóloga del Hospital Vithas Madrid Arturo Soria, quien señala que no hacerlo cronifica síntomas como el agotamiento, los dolores de cabeza o la vista cansada. «En verano es fundamental romper hábitos no solo laborales sino de nuestra rutina digital ya que esta es la manera en la que nuestro cuerpo y cabeza descansen. Si no lo hacemos, a la larga esto nos va a provocar una serie de síntomas como agotamiento, cansancio físico y emocional, fuertes dolores de cabeza al estar expuestos a pantallas constantemente e incluso vista cansada».

En cuanto a por qué nos cuesta tanto desconectar en vacaciones, Mayra Mayor, psicóloga sanitaria de Vithas Las Palmas, apunta a que se debe al uso excesivo que hacemos de la tecnología en nuestro día a día. «Es común escucharnos decir «me voy de vacaciones, necesito desconectar», pero la realidad es que no terminamos de desconectar y en consecuencia tampoco de descansar. Irnos de vacaciones y llevarnos todo tipo de herramientas digitales es sinónimo de no estar tan presentes allá donde vayamos a ir», destaca la especialista de Vithas Las Palmas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso excesivo de las tecnologías o Internet tiene la misma consecuencia que una droga y su utilización continuada y exagerada tiene el mismo efecto en sus cerebros que algunas sustancias como la cocaína y la heroína. «El uso desmesurado de internet, móviles u ordenadores puede conllevar que la persona pierda poco a poco su capacidad de gestionar el tiempo de uso y acabar generándole un malestar significativo, incluso síntomas de estrés y ansiedad, si no puede hacer uso de ellos», señala Mayra Mayor.

Cinco pautas para desconectar del trabajo

Para conseguir desconectar del trabajo durante las vacaciones, Mónica Ureta, psicóloga del Hospital Vithas Madrid Arturo Soria, facilita las siguientes pautas que nos ayudarán a lograrlo:

1. Desear realmente desconectar ya que si no siempre encontraremos una excusa para no hacerlo. «Cuando tomo conciencia y adquiero el compromiso de hacer una limpieza digital, eso puede suceder. Si no tomo esa conciencia voy a volver a caer.

2. Poner objetivos medibles del uso que voy a hacer de la tecnología durante las vacaciones.

3. Informar en el ámbito laboral que no estaré disponible.

4. Usar el «Fuera de la Oficina» o »Out-Of-Office» nos ayudará a rebajar la tensión de no contestar a los emails.

5. Intentar, en la medida de lo posible, tener apagado el móvil del trabajo durante las vacaciones o restringir las llamadas al personal.

