El exceso de mortalidad de la pandemia supera ya los 100.000 fallecidos

Con la quinta ola de la covid-19, España ha alcanzado un exceso de mortalidad en la pandemia por encima de los 100.000 fallecidos, según los estudios de dos entidades oficiales, el Instituto Nacional de Estadística (INE), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, y el Instituto Carlos III, vinculado a los ministerios de Sanidad y de Ciencia, a través de su Informe MoMo.

Aunque el exceso de mortalidad incluye a los fallecidos por todas las causas, la inmensa mayoría de los contabilizados en estas dos estadísticas murieron por covid, principalmente durante la primera ola, en la primavera del año pasado, cuando la falta de test impidió confirmar la causa real del deceso de miles de personas que presentaban síntomas compatibles con coronavirus. El INE y el Carlos III computan 20.000 muertos más que el recuento oficial de Sanidad, que únicamente suma los fallecidos con PCR positiva.

La entidad que ofrece unas cifras más fiables es el Instituto Nacional de Estadística, que creó específicamente para la pandemia una herramienta llamada 'Estimación del número de defunciones semanales durante el brote de covid-19', que compara la mortalidad de cada uno de los últimos cinco años semana a semana. De acuerdo a esos datos, desde la semana 10 de 2020 (principios de marzo) hasta finales de septiembre de 2021, en España han fallecido 106.769 personas más que la media de los años anteriores para ese mismo periodo. El pico de exceso se produjo durante la primera ola y, en concreto, en abril.

De hecho, un estudio del INE más avanzado sobre lo que sucedió en la primavera del año pasado, el 'Informe de defunciones según la causa de muerte', concretó incluso que el número de muertos por covid-19 hasta el 31 de mayo fue de 45.684, 18.000 más que las 27.127 recogidas ese día en las estadísticas oficiales de Sanidad. Otro estudio, de la Universidad Politécnica de Madrid, de diciembre del año pasado, convenía con el INE en que Sanidad había dejado de contar en sus estadísticas alrededor de 20.000 muertos que sin ninguna duda, habían fallecido por el coronavirus.

La conclusión es clara: la inmensa mayoría de las muertes por covid no contabilizadas por el ministerio ocurrió en la primera ola. Después, ha seguido habiendo exceso de mortalidad, pero desde mayo del año pasado, los profesionales sanitarios ya disponían de pruebas para detectar los positivos.

Aunque con limitaciones que obligan a manejar con más prudencia sus datos, el exceso de mortalidad, según el Informe MoMo del Instituto Carlos III, también está ya por encima de los 100.000 fallecidos. Los autores de MoMo han hallado por el momento un exceso de 95.389 decesos, pero su base de datos, los 3.999 registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia, solo llega al 93% de la población. Si se extrapola el 7% restante, el exceso de mortalidad total se sitúa en los 102.500.

Por periodos, el Informe MoMo ha detectado un exceso de mortalidad de 46.635 fallecimientos entre el 10 de marzo y el 9 de mayo de 2020; de 4.544 entre el 20 de julio y el 29 de agosto de 2020; de 21.820 entre el 1 de septiembre y el 25 de diciembre; de 12.192 entre el 4 de enero y el 13 de febrero; de 780 entre el 9 y el 18 de junio; y de 9.418 entre el 19 de julio y el 18 de septiembre de 2021, coincidiendo con la quinta ola.

Averiguar las causas del exceso de mortalidad no ha sido precisamente una de las preocupaciones del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. En unas polémicas declaraciones, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, aseguró el 7 de mayo de 2020, todavía durante la primera ola, con 20.000 fallecidos a los que no se les hizo PCR: «No podemos decir a qué se deben esos incrementos [del exceso de mortalidad]. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, a infartos, al coronavirus o a cualquier otra enfermedad. En España se muere mucha gente por otras causas. Cuando se desglose sabremos cuántos son directamente achacables al coronavirus».

Pero casi un año y medio después de aquellas palabras, todavía no existen esos desgloses de la mortalidad que anunció Simón. Al contrario, Sanidad no solo ha desoído en su contabilidad oficial el informe, también oficial, del INE, sino a la Organización Mundial de la Salud, que pidió sumar a todas las víctimas que hubieran mostrado síntomas, no sólo aquellas con prueba. Según la última actualización del ministerio, este lunes, por covid han muerto en España 86.827 personas.