«El estilo de vida es lo que más influye en el desarrollo de una patología lumbar, no tanto la genética»

El noventa por ciento de las personas sufren de dolor lumbar en algún momento de su vida. La lumbalgia es una de las principales causas de incapacidad laboral en personas de menos de 45 años. El doctor Kevin Armas es graduado en Medicina en el año 2015 por la Universidad de la Laguna (Tenerife) y obtuvo el título de especialista en Neurocirugía en el año 2021 en el Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente, trabaja en el sector público y en el privado como neurocirujano en el Hospital Perpetuo Socorro. El doctor Armas se dedica a operar la patología neuroquirúrgica cerebral y la patología derivada de la columna vertebral en su totalidad y con él profundizaremos en su concepto, los factores de riesgo, síntomas, tratamientos y las claves para prevenirla.

–¿Cómo se puede definir la lumbalgia?

–Es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura músculo esquelética de la columna vertebral. Sin embargo, en un 85% de los casos no se conoce la causa específica y estamos hablando del motivo más frecuente de incapacidad física entre las personas de < 45 años, siendo el responsable del 20% de todas las bajas laborales.

–¿En qué consiste la lumbociática?

–Cuando la lumbalgia se acompaña de un dolor que se inicia en la región glútea y recorre la pierna, significa que hay una compresión del nervio ciático. Este nervio está constituido por diferentes nervios a su vez, es decir, no es lo mismo un dolor que alcance hasta la parte posterior de la rodilla que otro que llegue hasta la planta del pie. Este detalle es significativo para el neurocirujano.

Lo más difícil es mantener un hábito dietético saludable, porque la industria y los supermercados están orientados para vendernos una alimentación no saludable

–¿Qué factores de riesgo se atribuyen a la lumbalgia?

–Sin duda, lo que más influye en el desarrollo de una patología lumbar es el estilo de vida. La genética no juega un papel determinante. La esperanza de vida se ha duplicado, junto con la actividad laboral y deportiva. Ésto se traduce en mayor carga sobre la columna vertebral, donde los discos intervertebrales actúan como amortiguador de todo este peso. Los tejidos tienen un límite y, si no realizamos un hábito dietético saludable y un cuidado de nuestra columna, puede que con 20 años no tengamos dolor, pero a partir de los 50 comienzan las dolencias. Pienso que, en muchas ocasiones, somos el verdugo de nuestras dolencias.

–¿Y cómo se previene?

–Principalmente trabajando en las 3 «des»: dieta, deporte y descanso. Lo más difícil es mantener un hábito dietético saludable. El motivo es que la industria y los supermercados están orientados para vendernos una alimentación no saludable. Sólo tienes que fijarte cómo las personas llenan sus carros de compra. La obesidad es el principal factor relacionado con la lumbalgia crónica. En segundo lugar, soy ultra defensor del entrenamiento de fuerza, considerado como el mejor para retrasar la osteoporosis y la degeneración muscular. Son datos científicos, no una opinión. Por último, hay que entender que el cuerpo necesita reparar tejidos durante el descanso. Además, no beber la suficiente agua se relaciona directamente con mayor degeneración discal. A mis pacientes les indico que se pongan alarma para beber agua con un mínimo 1,5L diarios.

–¿Cómo se trata una lumbalgia aguda?

–Entre el 85-90% de los pacientes que padecen lumbalgia aguda mejoran al cabo de 1 mes con tratamiento conservador. El reposo absoluto de más de 3 días es contraproducente en un episodio agudo. En general, en las dos primeras semanas, recomiendo andar y/o nadar 20/30 minutos al día junto con una hidratación adecuada, más de lo habitual. Evitar el levantamiento de objetos pesados y ejercicios de extensión de espalda. El tratamiento farmacológico está indicado de forma escalonada. El problema radica en la facilidad para automedicarnos con antiinflamatorios, que nos hacen creer la falsa ilusión de que nos hemos recuperado de la lumbalgia, cuando realmente sólo aliviamos el dolor, pero no lo causa que lo ha provocado.

–¿Cuándo es el momento adecuado para operarse de la columna?

–En caso de una lumbalgia crónica (duración mayor de 12 semanas) recomiendo visitar a un neurocirujano para evaluar si existe una afectación radiológica que se correlacione con la clínica y, de esta forma, valorar la mejor opción quirúrgica para el paciente. En términos generalistas, si se objetiva una hernia discal que esté comprimiendo el nervio, hay que quitar esa hernia para liberar el nervio. En el caso de una artrosis lumbosacra (degeneración discal y/o articular) que le provoque síntomas neurológicos, sumado a una inestabilidad de la columna, estaría indicado realizar una cirugía de columna degenerativa con instrumentación de tornillos, barras, y/o descompresión del canal medular. Lo que está claro es que hay que individualizar cada caso y entrar a la sala de operaciones con todas las medidas conservadoras agotadas, teniendo en cuenta que la cirugía de columna es reparadora, no curativa.

–¿Es dolorosa una cirugía de columna? ¿Cuánto dura la operación?

–Depende del tipo de técnica quirúrgica, pero por norma general sí es dolorosa. Por esta razón, utilizamos analgésicos antes, durante y en el postoperatorio, para que el paciente tolere de la mejor forma posible su recuperación. El intervalo de duración se sitúa entre 1-4 horas, depende de lo que necesite el paciente. No me obsesiono con el tiempo quirúrgico, ya lo decía Séneca, «no puede haber orden cuando hay mucha prisa».

–¿Cómo es la recuperación y cuándo puede volver a caminar el paciente?

–Si no hay incidencias quirúrgicas, al día siguiente de la cirugía indico empezar a deambular. El resultado global se objetiva entre los 8-12 meses. Es un proceso lento, que requiere un seguimiento clínico continuo, con actividad física gradual, donde el paciente debe ser partícipe y consciente del objetivo principal de la cirugía: mejoría en la calidad de vida.

