España afronta la sexta ola de la covid tras multiplicar en un mes por tres la incidencia

El 60% de los pacientes ingresados por covid en las UCI no están vacunados

El 60% de los enfermos de la covid-19 que se encuentran ingresados en las UCI no se han vacunado, aunque la cifra varía según las comunidades autónomas, explicó el viernes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que hizo un nuevo llamamiento al 10% de la población mayor de 12 años que queda por recibir los pinchazos. «Hay que convencer a los que no lo han hecho», afirmó Darias. Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, actualmente se encuentran en cuidados intensivos 458 pacientes, así que aproximadamente 275 de ellos no han recibido la pauta de vacunación.

Pese al importante aumento de los contagios registrados en las últimas semanas, la situación en las UCI no es, ni mucho menos, similar a la registrada en los picos de las olas anteriores. El viernes, estaban ocupadas por pacientes covid el 5,02% de las UCI, muy lejos del 20% de mediados de agosto, en lo peor de la quinta oleada y, por supuesto, del 45% notificado a principios de febrero, en los momentos más dramáticos de la tercera embestida de la covid-19.