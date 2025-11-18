Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una enfermera rural iniciando sus visitas a domicilio. Cober

Más del 60% de las enfermeras canarias ha sufrido acoso reciente: «No es algo aislado»

Satse denuncia que el 27,2% de las profesionales ha sufrido contacto físico no deseado en el transcurso de su jornada laboral

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:42

Más del 56% de las enfermeras y fisioterapeutas de Canarias afirma haber recibido comentarios o chistes sexistas ofensivos en su entorno laboral, un 33,69% declara haber sufrido invasiones deliberadas de su espacio personal y un 27,24% contacto físico no deseado, según una encuesta realizada por el Sindicato de Enfermería, Satse.

El estudio advierte de que estas conductas pueden constituir acoso sexual o por razón de sexo, y que se producen de forma reiterada, afectando especialmente a mujeres que trabajan en profesiones mayoritariamente feminizadas.

La encuesta, realizada entre octubre y noviembre, forma parte de la campaña 'Sí que pasa… Es acoso', impulsada por Satse con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La organización señala a través de un comunicado que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo continúan siendo manifestaciones frecuentes y silenciadas de la violencia contra las mujeres, vinculadas a desigualdades estructurales y dinámicas de poder de género.

Resultados más relevantes

El sondeo refleja que un 29,39% de las personas encuestadas se ha sentido menospreciada o tratada con condescendencia, mientras que un 13,26% ha sufrido intentos no deseados de concertar citas o recibir proposiciones de carácter sexual pese a su negativa. Además el 37,99% ha sido tratado de forma diferente por su sexo; un 36,56% ha escuchado historias o bromas sexuales ofensivas, el 31,90% ha recibido miradas insinuantes inapropiadas, un 23,66% ha sido objeto de intentos de contacto físico o roces y casi un 21,51% ha sido llamado de forma sexual mediante silbidos o piropos ofensivos.

El 42,38% de las profesionales encuestadas señala haber vivido estas situaciones entre dos y cinco veces, y un 24,76% asegura haberlas sufrido más de diez veces a lo largo de su vida laboral. El 60,48% las ha experimentado en los últimos tres años.

Pocas denuncias y desconocimiento de protocolos

A pesar de la gravedad de los datos, el 82,38% de los casos no se comunica al centro de trabajo ni se denuncia. Entre las principales razones destacan el desconocimiento del procedimiento y de los derechos (38,51%) y la desconfianza en la eficacia de los mecanismos existentes (37,27%). Además, el 67,32% de las personas encuestadas desconoce si existe un protocolo específico contra el acoso sexual o por razón de sexo, y solo el 12,84% afirma haber recibido información o formación al respecto.

Peticiones

Ante esta situación, Satse reclama el refuerzo de las condiciones laborales para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo mediante el estricto cumplimiento de los planes de igualdad y los protocolos de prevención, detección, denuncia y apoyo a las víctimas. En este sentido, el sindicato exige al Servicio Canario de Salud la aprobación urgente del Plan de Igualdad para mejorar la respuesta institucional.

La organización también propone medidas de prevención basadas en la tolerancia cero al acoso, que incluyan la difusión de los procedimientos existentes, formación obligatoria para todo el personal y campañas permanentes de sensibilización. Asimismo, solicita que estas formas de acoso se incorporen a las evaluaciones de riesgos laborales como riesgo psicosocial, y que se garantice la protección integral de las víctimas, incluyendo apoyo psicológico, asesoría jurídica y actuaciones que permitan restituir su bienestar físico y mental.

Definiciones de acoso

Satse recuerda que el acoso por razón de sexo consiste en un trato hostil o degradante hacia una persona por ser mujer, con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad. Por su parte, el acoso sexual incluye cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga como finalidad o consecuencia vulnerar la dignidad de la persona y generar un entorno intimidatorio u ofensivo.

