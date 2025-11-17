Las dietas por traslado de pacientes suben en 2026: 145,9 euros al día por alimentación y alojamiento La cuantía no se actualiza desde 2018 | Sanidad destina 3,9 millones a los desplazamientos sanitarios a las islas capitalinas y la península

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los pacientes canarios que tengan que trasladarse a las islas capitalinas o a la península para someterse a pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos dispondrán de más dinero de bolsillo para afrontar el coste asociado a los desplazamientos. En concreto, en el año 2026, dispondrán de 145,94 euros por paciente y por día, al igual que su acompañante, para costear la manutención y el alojamiento, según la estimación incluida en los presupuestos del próximo ejercicio de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Esta cuantía, que desde 2018 estaba fijada en 103,37 euros, se suma al coste del viaje en avión o barco que sufraga el Servicio Canario de la Salud cuando los pacientes son derivados para recibir atención sanitaria fuera de su isla de residencia.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha reservado una partida presupuestaria de 3,9 millones de euros para este fin. Ahora falta que emita la instrucción que sustituirá a la orden en vigor desde hace siete años.

Previsión de aumento

La previsión del departamento es incrementar en 1,60 euros la cuantía en concepto de manutención, que ascenderá a 39 euros por día y por persona. En cuanto a la dieta por alojamiento, se prevé elevarla hasta los 106,94 euros, lo que supone un aumento de 40,97 euros respecto a la actual.

«Me parece maravilloso que actualicen las dietas. Ahora falta que agilicen los pagos», señala el presidente de la Fundación Canaria de Niños con Cáncer Pequeño Valiente, José Jerez.

Adelantos con retraso

Y es que se tarda entre mes y medio y dos meses en recibir el adelanto de este tipo de gastos. «Existe el 'abono adelantado' de dietas por desplazamiento para quienes lo solicitan, pero tarda algo más de un mes en pagarse. Las direcciones de las áreas de salud intentan tramitarlo con urgencia, pero la ejecución la tiene que realizar Hacienda y el abono llega a veces con meses de retraso», explica la presidenta insular de la Junta de la Asociación Española contra el Cáncer de Fuerteventura, Isabel Laucirica.

La portavoz del colectivo, que promovió en 2017 la implantación de las dietas por desplazamiento para pacientes en el Parlamento canario, no se explica por qué se denomina «abono adelantado» cuando, además, hay que esperar a terminar las pruebas o tratamientos para solicitarla. Esto no supone un problema para las familias con una economía holgada, pero sí para las familias más vulnerables, que cuentan con el apoyo de la AECC para cubrir estos gastos mientras llega la ayuda del SCS.

Sin cubrir el alza del coste de la vida

En todo caso, Laucirica opina que la subida es insuficiente frente a lo mucho que se ha incrementado el coste de la vida. «Encontrar un alojamiento por menos de 200 euros en Madrid no es fácil. En Gran Canaria, también es complicado», señala la representante de la asociación de pacientes de Fuerteventura.

Y es que estas dietas se aplican tanto a los pacientes que se trasladan desde las islas no capitalinas a Gran Canaria o Tenerife, como a los desplazamientos médicos a la península. «Ahora mismo, los pacientes oncológicos que más necesitan estas dietas son los de las islas verdes, porque en Fuerteventura y Lanzarote ya hay radioterapia», indica Laucirica.

También el aumento previsto por Sanidad para costear la manutención le parece escaso, porque muchas personas emplean la suma para pagar el transporte terrestre. «Los pacientes que no están en condiciones de coger la guagua por tener problemas de movilidad se lo gastan en taxi», afirma sobre una cuantía que se prevé incrementar desde los 37,40 euros por persona y por día a los 39 euros.

Sin ayudas para quienes no pernoctan

Los pacientes que se desplazan a las islas capitalinas y no pernoctan no reciben la dieta por manutención, tampoco quienes permanecen varias jornadas perciben la correspondiente al día de regreso a su isla. Una circunstancia que Laucirica pide que se corrija con la creación de una 'media dieta'. «Si un paciente tiene fuerzas para viajar a diario a tratarse en otra isla, no recibe nada porque no pernocta», lamenta.