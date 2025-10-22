Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para la conferencia de Leyla Portillo «Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles» El encuentro se celebrará este viernes 24 de octubre a las 18.00 horas en la sede de Canarias7

Cartel de la conferencia «Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles».

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:55 Comenta Compartir

La psícóloga Leyla Portilla ofrecerá una conferencia llamada «Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles» este próximo viernes 24 de octubre a las 18.00 horas en la sede de CANARIAS7.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para asistir al encuentro, y estos son los ganadores.

Nombre de los ganadores Pedro Rivero Almeida

María Daisy Benítez Gil

Jeanette Santana Fleitas

Además, todo el que quiera asistir al evento puede adquirir su entrada en la página web https://www.leylaportillopsicologia.com/liderartuvida

Temas

Canarias7

Entradas