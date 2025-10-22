Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para la conferencia de Leyla Portillo «Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles»
El encuentro se celebrará este viernes 24 de octubre a las 18.00 horas en la sede de Canarias7
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:55
La psícóloga Leyla Portilla ofrecerá una conferencia llamada «Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles» este próximo viernes 24 de octubre a las 18.00 horas en la sede de CANARIAS7.
CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para asistir al encuentro, y estos son los ganadores.
Nombre de los ganadores
-
Pedro Rivero Almeida
-
María Daisy Benítez Gil
-
Jeanette Santana Fleitas
Además, todo el que quiera asistir al evento puede adquirir su entrada en la página web https://www.leylaportillopsicologia.com/liderartuvida