Directo Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello y Matilde Asián informan sobre la aprobación del proyecto de los presupuestos de Canarias
Cartel de la conferencia «Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles». C7

Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para la conferencia de Leyla Portillo «Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles»

El encuentro se celebrará este viernes 24 de octubre a las 18.00 horas en la sede de Canarias7

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:55

Comenta

La psícóloga Leyla Portilla ofrecerá una conferencia llamada «Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles» este próximo viernes 24 de octubre a las 18.00 horas en la sede de CANARIAS7.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para asistir al encuentro, y estos son los ganadores.

Nombre de los ganadores

  • Pedro Rivero Almeida

  • María Daisy Benítez Gil

  • Jeanette Santana Fleitas

Además, todo el que quiera asistir al evento puede adquirir su entrada en la página web https://www.leylaportillopsicologia.com/liderartuvida

