El confinamiento obligatorio de aves de corral solo se aplica en Pájara La localidad majorera es la única de Canarias con riesgo alto de gripe aviar por sus humedales y por tener zonas de interés ornitológico

El Gobierno de Canarias ha informado de que la obligación de mantener las aves de corral en espacios cerrados solo afecta al municipio de Pájara (Fuerteventura), y no al conjunto del archipiélago, como había interpretado inicialmente.

La medida forma parte de la resolución publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), para la prevención de la gripe aviar ante el aumento de casos en Europa y el inicio de las migraciones de aves. En Canarias, solo Pájara está incluida en el listado nacional de zonas de alto riesgo, por ser un área de paso y concentración de aves migratorias.

Recomendación

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria se recuerda que el resto de las islas no están sujetas a confinamiento obligatorio, aunque se mantienen las recomendaciones preventivas emitidas hace meses: que las aves criadas al aire libre permanezcan, siempre que sea posible, bajo techo o en recintos protegidos para evitar el contacto con fauna silvestre.

La resolución estatal, que entra en vigor este lunes, afecta a más de mil municipios de España. En las zonas declaradas de especial riesgo o vigilancia, se prohíbe la cría de aves al aire libre sin protección, el uso de patos o gansos como reclamo y la participación de aves en ferias o exhibiciones. También se fijan normas sobre el uso del agua y la alimentación para evitar posibles contagios.

El Gobierno canario y el Ministerio recomiendan a todas las explotaciones mantener las medidas de bioseguridad y la vigilancia sanitaria, notificando de inmediato cualquier sospecha de enfermedad.

El Ejecutivo autonómico insiste en que la situación está bajo control y que el confinamiento solo será obligatorio en Pájara, donde existen humedales y zonas costeras con alto interés ornitológico.