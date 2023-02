14 de febrero, Día Europeo de la Salud Sexual Un comportamiento sexual más seguro es fundamental para evitar la propagación de ITS entre los jóvenes En España, más de 17.700 personas de cada 100.000 padecen una Infección de Transmisión Sexual (ITS) y la mayoría de los pacientes diagnosticados son adultos jóvenes y menores de 25 años, según los últimos datos oficiales

Lunes, 13 febrero 2023, 11:09

Los encuentros sexuales esporádicos y las prácticas de riesgo se encuentran entre las principales causas del incremento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Aunque la propagación del VIH ha bajado un 22,6%, otras infecciones, como la gonorrea, la sífilis o la clamidia, aumentan, de acuerdo con el último informe de Vigilancia de las Infecciones de Transmisión Sexual en España1. En el Día Europeo de la Salud Sexual, que se celebra el 14 de febrero, los especialistas de Vithas quieren recordar que un comportamiento sexual más seguro es fundamental para evitar la propagación de ITS entre los jóvenes2.

«Las ITS son aquellas infecciones que se transmiten principalmente por el contacto sexual oral, vaginal, anal. La mayoría de las ITS suelen ser poco sintomáticas y, en ocasiones, los síntomas remiten solos. Sin embargo, si no damos un tratamiento curativo, cuando se manifiestan, la enfermedad puede ser tan grave que genere esterilidad o incluso cáncer», explica la Dra. Leticia Maya, ginecóloga y obstetra especializada en sexología médica del Hospital Vithas Las Palmas.

En nuestro país, según los últimos datos oficiales, más de 17.700 personas de cada 100.000 padecen una ITS y la mayoría de los pacientes diagnosticados son adultos jóvenes y menores de 25 años. En el caso de la población femenina, los últimos registros estadísticos, apuntan a un incremento de hasta un 1.000% de infecciones en los últimos siete años en España3. Una tendencia al alza, según la Dra. Leticia Maya, provocada por «las relaciones sexuales esporádicas sin protección, así como por conductas sexuales de riesgo, consecuencia de una pérdida del miedo a la propagación de las infecciones de transmisión sexual y el desconocimiento de sus efectos en la salud. Todo ello provocado por una inexistente educación sexual», insiste la especialista en sexología médica.

Flujo vaginal anómalo, escozor y llagas: síntomas de ITS en mujeres

A pesar de que la sintomatología varía según el tipo de infección y, a veces, puede no percibirse, «los síntomas más frecuentes de ITS en mujeres suelen ser el flujo vaginal anormal, la presencia de llagas, ampollas o úlceras en la zona genitales, así como el dolor pélvico. También el escozor en genitales o el sangrado fuera de la menstruación o tras las relaciones, pueden ser síntomas de portar una ITS»; detalla la Dra. Leticia Maya, quien insiste que, «ante la sospecha, o tras haber mantenido relaciones sexuales, lo recomendable es solicitar una revisión por un especialista en ginecología».

Alteraciones de la fertilidad, una de las consecuencias de ITS en hombres

Entre los hombres las ITS han aumentado un 113,83% entre los años 2016 y 2019, según los datos más actualizados del Instituto de Salud Carlos III. Un repunte, como explica el Dr. Enrique Lledó, urólogo del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria, que »se está viendo en enfermedades como la clamidia, el virus del papiloma humano (VPH), las verrugas genitales, el herpes, y todavía más preocupante, un incremento de enfermedades más agresivas y crónicas como la sífilis». Sobre la sintomatología de estas enfermedades, el especialista en urología del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria señala que puede diferir según la infección, pero destaca la importancia de visitar al médico ya que «hay enfermedades como el VPH que pueden ser silentes y suponer el contagio masivo».

En cuanto a las consecuencias del tratamiento tardío de las ITS en hombres, el doctor Lledó explica que pueden ser muy importantes y que puede tener secuelas graves en la pareja a medio-largo plazo. «Si afecta a la vía seminal o a los conductos eyaculadores esto puede llevar a alteraciones de la fertilidad. Evidentemente también son importantes las secuencias psicológicas y funcionales por miedos o desconfianza».

Educación sexual más allá de ITS

De acuerdo con la Dra. Leticia Maya, «el mejor remedio para reducir las infecciones de transmisión sexual es dar una buena educación sexual. No podemos pretender hablar de salud sexual y hablar solo de ITS, embarazos no deseados y de su prevención. La salud sexual va más allá. Se trata de un estado de bienestar en relación con la sexualidad. Para ello requiere darle un enfoque positivo y respetuoso, así como tener la posibilidad de experimentar relaciones sexuales placenteras, libres y seguras».

En esta misma línea, la especialista del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Vithas Las Palmas recuerda que para fomentar una correcta educación sexual debemos «facilitar el acceso a información integral y de buena calidad sobre la sexualidad, conocer los riesgos y consecuencias de relaciones desprotegidas, así como poder acceder a atención de la salud sexual y vivir en un entorno con un compromiso político que reconozca y que promueva la salud sexual y la investigación en este campo».

