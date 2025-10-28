Clavijo rebaja a 530 los pacientes hospitalizados con alta a la espera de plazas sociosanitarias El presidente admite que están agilizando la homologación de empresas privadas que pueden ofrecer plazas ante la falta de sitio

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, informó este martes en el pleno del Parlamento de que el Ejecutivo está recurriendo a la homologación de empresas privadas que puedan ofrecer plazas sociosanitarias, ante el déficit de las públicas, para alojar a pacientes que permanecen en hospitales pese a contar con el alta médica.

Clavijo, que respondió a una pregunta del diputado de Vox Nicasio Galván sobre este asunto, indicó que, gracias a las medidas que han adoptado las consejerías de Sanidad y de Bienestar Social para ir ubicándolos en recursos, se ha reducido el número de estos pacientes a unas 530 personas, desde casi el millar que había al principio de la legislatura.

En otros momentos, desde el sector sanitario se ha cifrado en un millar los pacientes que se encuentran en los hospitales técnicamente en situación de alta, pero que siguen allí porque no hay camas sociosanitarias para su atención y las familias argumentan que no pueden prestarles los servicios que precisan.

Déficit de recursos sociosanitarios

El presidente indicó que algunos de esos pacientes cuentan con un plan de intervención definido y están a la espera de la asignación de un recurso concertado, para lo cual se trabaja en la homologación de empresas privadas que puedan ofrecer plazas, «porque plazas públicas no hay suficientes».

«El proceso de envejecimiento de la población avanza demasiado rápido como para que las administraciones puedan ponerse al día, y tenemos un déficit importante de camas sociosanitarias», admitió el presidente.

Agregó que entre esos pacientes hay personas cuyas familias «no ejercen la responsabilidad que les corresponde», y en esos casos se han iniciado procesos legales cuando se detecta «abandono familiar».

Convenios con cabildos

Clavijo citó algunas iniciativas puestas en marcha para ubicar a esos pacientes, como convenios con los cabildos que se firmarán próximamente, rfuerzo de la ayuda a domicilio, centros flexibles y viviendas colaborativas, asistencia personal, teleasistencia avanzada y cooperación con los ayuntamientos.

El presidente indicó que está en marcha el tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, aunque no ha concluido el segundo porque no se han ejecutado las obras.

«Estamos modificando los criterios del Fdcan (Fondo de desarrollo de Canarias) para impulsar el tercer plan, que es imprescindible para dar un empujón a la red de infraestructuras sociosanitarias», aseguró.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, mostró su satisfacción por la reducción casi a la mitad de los pacientes hospitalizados aunque hayan sido dados de alta y defendió que los impuestos de los canarios «deben destinarse a lo que realmente importa», ya que «una sociedad se evalúa por cómo trata a los más vulnerables».

Si es por falta de recursos, propuso que se agrupen en una sola las consejerías de Sanidad y Bienestar Social, al tiempo que recordó que hay 26 millones de euros presupuestados para reformar el centro de acogida de migrantes de Las Raíces.