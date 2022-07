La cirugía de juanetes supone una mejora general de salud y calidad de vida

Domingo, 17 julio 2022, 07:51

El hallux valgus, o lo que conocemos popularmente con el nombre de juanete, es una de las deformidades más comunes del antepié. Afecta a un 20% de la población de entre 18 y 65 años, sobre todo mujeres, según la Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo.

El hallux valgus o juanetes es la deformidad del pie que mayor número de consultas requiere. Consiste en la desviación del dedo gordo del pie hacia fuera. Es una deformidad progresiva, en la que el primer metatarsiano va desviándose hacia adentro y su cabeza sobresale internamente, lo que provoca la deformidad conocida como juanete.

Cuando el dolor de juanetes interfiere en la actividad cotidiana de un paciente, es el momento de analizar las opciones quirúrgicas porque nunca desaparecen y generalmente empeoran con el tiempo. La cirugía de juanetes mejora los parámetros radiológicos y clínicos, aunque no existe una relación directa entre la mejoría visual y los resultados clínicos.

Así lo explica un reciente estudio del equipo de investigación en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Perpetuo Socorro (HPS), dirigido por el Dr. Gerardo Garcés, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El trabajo ha sido publicado en la revista Journal of Clinical Medicine bajo el título «Pre- and Post-Operative Relationship between Radiological Measures and Clinical Outcomes in Women with Hallux Valgus».

La metodología de trabajo ha consistido en el estudio, análisis y valoración del caso de 73 pacientes mujeres, intervenidas de cirugía de hallux valgus o juanete. Las pacientes fueron valoradas mediante radiografías y cuestionarios clínicos objetivos y subjetivos previamente a ser intervenidas y seis años después de la operación.

Claves de la investigación

El artículo publicado en la prestigiosa revista internacional constata la mejoría de las pacientes en los parámetros radiológicos y clínicos al comparar los hallazgos preoperatorios y los postoperatorios. Así se observó en el ángulo de desviación del hallux valgus -ángulo que forman el primer metatarsiano con la primera falange del dedo gordo del pie-, en el ángulo entre los metatarsianos primero y segundo, y con la posición de los huesecillos sesamoideos del pie, pequeños huesos situados debajo de la cabeza del primer metatarsiano.

La valoración objetiva realizada por los traumatólogos y enfermeros que trataron a estas pacientes mejoró de forma significativa. Por su parte, las más de 70 mujeres que participaron en el estudio mostraron su satisfacción por la mejoría en su calidad de vida. Los juanetes son una deformidad común pero dolorosa, y mientras más grave sea, más probable es que la persona tenga dolor en otras partes del cuerpo, lo que lleva a declives en la calidad de vida relacionada con la salud general. Seis años después de la operación las pacientes en general aseguraron estar satisfechas con el resultado de la intervención por la mejora en su calidad de vida, dolor y funcionalidad.

No obstante, la conclusión más relevante del estudio subraya que no existe una relación significativa entre la mejoría de los parámetros radiológicos y clínicos. Dicho de otra forma, los cambios radiológicos no están directamente relacionados con los cambios clínicos. Los investigadores responsables del informe inciden, por tanto, en la necesidad de advertir a los pacientes que se someten a esta intervención de que no esperen que la mejoría visual aparente se traduzca automáticamente en resultados clínicos.

Tratamiento preventivo

El mejor tratamiento es el preventivo. Especialmente en el caso de las mujeres, deben tener en cuenta que, si uno de sus progenitores padece de hallux valgus, las posibilidades de que adquiera también esa deformidad son elevadas. Esto puede detectarse incluso durante la adolescencia y debe ser motivo de estudio. De ahí que deba evitarse el uso excesivo de tacones o zapatos de punta estrecha. Lo ideal es acudir al médico en cuando se tengan los primeros indicios del problema.

En cuanto al tratamiento quirúrgico, no hay una técnica que sirva para todo. Cuando está indicado hay que efectuar las correcciones que permitan alinear el dedo. La cirugía puede llevarse a cabo de forma abierta o percutánea, lo que muchas personas consideran erróneamente como láser.

El equipo de HPS lleva más de 20 años operando de forma percutánea a más de 200 pacientes cada año con excelentes resultados. Su principal ventaja sobre la cirugía abierta es la presencia de cicatrices mínimas y muy poco dolor postoperatorio. No se requieren fijaciones con agujas o placas, bastando la realización de vendajes específicos que se cambian cada dos semanas. Aunque es una técnica que requiere de experiencia quirúrgica para obtener resultados óptimos, cada vez hay más publicaciones internacionales que avalan su uso.

Equipo de trabajo multidisciplinar

El estudio ha sido realizado por un equipo multidisciplinar formado por excelentes profesionales del Hospital Perpetuo Socorro y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, capitaneados por el doctor Gerardo Garcés. En el trabajo han participado dos enfermeras del HPS, Luci Motta e Ignacio Manchado, estudiantes también de doctorado de la ULPGC; dos traumatólogos de HPS, los doctores Gustavo Blanco y Felipe García Flemate; el doctor Jesús González, bioestadístico de la Unidad de Investigación del Hospital Dr Negrín; y el mismo Dr. Gerardo Garcés, profesor y catedrático de Traumatología de la ULPGC. El estudio forma parte del convenio de colaboración docente e investigador entre HPS y la ULPGC, que lleva años funcionando con gran productividad científica a nivel internacional.