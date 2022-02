Cataluña reabrirá las discotecas el 11 de febrero

Cataluña levanta buena parte de las restricciones por la pandemia del coronavirus. El Govern catalán ha anunciado este martes que el próximo 11 de febrero podrá reabrir el ocio nocturno, cerrado desde el pasado mes de diciembre. Las discotecas, bares y pubs musicales podrán subir la persiana sin limitación de horario, ni de aforo y sin la necesidad de reclamar el pasaporte covid.

Con esta decisión, la Generalitat pone fin a la última de las principales medidas restrictivas que aún estaba vigente en la comunidad catalana. Días atrás, se levantó también el toque de queda nocturno, la prohibición de las reuniones de más de 10 personas y las limitaciones de aforo en la restauración, gimnasios y comercios. El Govern ha asegurado este martes tras la reunión semanal del consejo ejecutivo que, con la conclusión de todas estas restricciones, en vigor desde el inicio de las vacaciones navideñas, Cataluña regresa ya al escenario «previo a la sexta ola». Aun así, las cifras que arroja la pandemia en Cataluña siguen siendo muy altas, pero no tanto como en semanas anteriores. En las últimas 24 horas, la Consejería de Salud ha reportado 28.500 nuevos casos y 108 muertes. Poco a poco, eso sí, van disminuyendo los datos de ingresados en la UCI, 453 en estos momentos.

El Govern considera que ya se dan las cifras para poder seguir avanzando en la desescalada. Así, la Generalitat catalana propondrá mañana en la reunión del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad con las consejerías autonómicas la necesidad de adaptar los protocolos escolares a la actual situación pandémica, marcada por la desaceleración de la sexta ola. El Govern defiende que desaparezcan las cuarentenas de los alumnos no contagiados. No obstante, si el Consejo no asume esta medida, la Generalitat ha precisado que la adoptará en cualquier caso antes de que acabe el mes de febrero. El Gobierno catalán, en cambio, no está aún en el escenario de proponer la retirada de las mascarillas a los alumnos en los centros educativos.