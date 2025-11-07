Canarias reduce la espera en cirugía por debajo de la media nacional, pero encabeza la de consultas especializadas Para entrar en quirófano, se aguarda una media de 109 días, nueve menos que en el total del país | Una cita con un especialista tarda una media de cinco meses

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:57 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

Por segundo semestre consecutivo, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en los hospitales públicos de Canarias se ha situado por debajo de la media nacional. En concreto, a 30 de junio de 2025, la demora media en el archipiélago fue de 109 días, frente a los 118,6 de la media estatal, según los últimos indicadores sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud publicados este viernes por el Ministerio de Sanidad.

Menos favorable es el dato de las listas de espera de las consultas especializadas, donde Canarias registra la mayor demora del país, con una espera media de 150 días, casi dos meses más que la mayoría de la población española, que aguarda 96 días.

Tras el archipiélago, Navarra (142 días) y Aragón (138) son las comunidades donde las citas con los especialistas se retrasan más.

En Canarias hay 150.975 personas pendientes de una consulta especializada en la sanidad pública. Las que más deben esperar son las de dermatología, con una demora media de 190 días, es decir, seis meses y una semana. Solo los pacientes navarros con problemas cutáneos esperan más, con un año de media.

Las consultas de oftalmología, con 148 días, y las de neurología, con 147, son las siguientes con mayor retraso en las islas.

Además, el 88% de los pacientes supera los dos meses de espera para ser atendido por un especialista, el porcentaje más alto del país. En Castilla y León, con un 83,7%, se registra la segunda mayor proporción de pacientes en esta situación.

La espera quirúrica, mejorando

Las estadísticas indican que en Canarias 31.879 personas aguardan una intervención quirúrgica. Este volumen representa una tasa de 14,61 pacientes en lista de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes, un indicador ligeramente inferior a la media nacional situado en 17,35 personas a la espera de operarse por cada 1.000 habitantes.

Los quirófanos del archipiélago con más acumulación de pacientes son los de traumatología (8.839), oftalmología (6.148) y cirugía general y digestiva (4.473).

El 17,23% de quienes esperan una operación en los hospitales públicos de Canarias llevan más de seis meses aguardando, frente al 19,6% de media nacional.