Canarias, quinta comunidad con más casos de VIH: «Se está banalizando» Las islas suman 242 diagnosticos el último año, la cifra más alta tras Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía | El 88% son hombres de 25 a 45 años

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:46

Canarias notificó durante el año pasado 242 nuevos casos de VIH, una cifra muy similar a la registrada en 2023, cuando se detectaron 238 casos, pero alejada de la anotada en 2014, cuando la circulación del virus de inmunodeficiencia humana alcanzó su máximo en el archipiélago, con 379 diagnósticos en aquel año.

Canarias se mantiene, un año más, entre las comunidades con más infecciones, por detrás de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. «Tenemos una tasa de 10,81 casos por 100.000 habitantes al año, por encima de la media nacional, que se sitúa en torno a 7 casos por 100.000 habitantes», explica el técnico del servicio de Vigilancia y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, Guillermo Pérez Martín, coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

El 88,8% de los nuevos diagnósticos corresponde a hombres entre los 25 y 45 años. Alrededor del 60% de las personas infectadas el año pasado son de nacionalidad española. En cuanto al tipo de transmisión, el 62,8% de los nuevos diagnósticos de VIH corresponde a personas gais, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres; el 35,5% se debe a relaciones heterosexuales sin protección, y una sola persona lo contrajo al inyectarse droga.

El reto, el diagnóstico precoz

En Canarias, muchos de los nuevos casos se detectan durante el periodo asintomático de la infección. No obstante, el 44,6% de las personas con VIH se diagnostica de forma tardía en el archipiélago; es decir, cuando el virus lleva entre cinco y diez años replicándose. «En realidad, estamos mejor que en el resto del Estado, donde el 51% de los diagnósticos son tardíos», afirma Pérez. En este periodo, las defensas empiezan a resentirse y, cuanto más tarde se produzca el diagnóstico, peor es el pronóstico. De hecho, entre el 17 y el 20% de los positivos se detectan cuando ya debuta la enfermedad del SIDA.

En los últimos años, el abordaje del virus ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de las personas seropositivas. «Gracias a la variedad y diversidad de tratamientos antirretrovirales disponibles, han mejorado también muchos perfiles de tolerabilidad, con menos efectos secundarios y, sobre todo, porque se han modificado las políticas de inicio del tratamiento, de manera que se administra de forma muy precoz desde el diagnóstico», recalca Pérez.

Una vida normal junto al virus

Esta mejora permite a quienes tienen VIH una vida prácticamente normal. «Con una adecuada adherencia al tratamiento y un seguimiento correcto, una persona puede conseguir una carga viral casi indetectable y, al final, su esperanza de vida es prácticamente la misma que la del resto de la población», indica el experto.

Este buen pronóstico ha inducido a parte de la ciudadanía a realizar prácticas sexuales de riesgo sin protección. «Hay una banalización del VIH. La población es consciente de estos avances en los tratamientos y en la calidad de vida. Ya no es un diagnóstico asociado a la enfermedad y la letalidad», señala Pérez, quien recuerda que el método fundamental para protegerse del virus es el uso del preservativo.

EN CONTEXTO En tratamiento Un total de 8.027 personas seropositivas fueron tratadas con antirretrovirales en Canarias en 2024

Coste La inversión en tratamientos antirretrovirales recibidos por estas personas ascendió a 39.073.547 euros

Preexposición En 2024, 1.279 personas recibieron la Profilaxis PreExposición (PrEP), con un gasto de 171.134 euros

Avances en la erradicación de la discriminación

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebra este lunes, la Consejería de Sanidad Canaria ha querido destacar los logros obtenidos en los últimos años contra el estigma y la desigualdad asociada al VIH. De esta forma, se suma a la campaña promovida por el Ministerio de Sanidad bajo el lema 'Viva la VIHda' que recuerda la importancia de erradicar el estigma y la discriminación que todavía sufren las personas que viven con el VIH o aquellas que están más expuestas al virus.

Entre los avances más destacados para eliminar la discriminación de estas personas de los últimos años, el departamento cita la posibilidad de donar órganos entre personas con VIH, la participación en competiciones deportivas en condiciones de igualdad, la evidencia de que las personas con VIH con carga viral indetectable no transmiten el virus y la garantía de no discriminación en el acceso a residencias de mayores o con discapacidad, señalaron desde la Consejería de Sanidad a través de un comunicado,

Otro de los grandes logros en este ámbito ha sido la eliminación de barreras para trabajar en la Administración, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de Seguridad del Estado, como parte del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, al que Canarias está adherida desde su creación.

Actualmente, gracias a los avances en su tratamiento, la mitad de las personas con VIH de España lleva más de 15 años diagnosticada y su esperanza de vida es similar a la de la población general.