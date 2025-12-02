Canarias prevé iniciar en 2026 el cribado de cáncer de cérvix a mujeres de entre 25 y 65 años La consejera canaria de Sanidad reconoció que este proyecto arrastra cierto retraso

La vacuna contra el papiloma humano evita el desarrollo de este cáncer. Imagen de archivo de una sanitaria vacunando a una joven.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Canarias prevé poner en marcha el cribado de cáncer de cérvix a partir del próximo año, según anunció este martes la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, en la rueda de prensa de presentación de la nueva estrategia autonómica de promoción de la salud.

La responsable en materia sanitaria del Gobierno regional reconoció que esta prueba para la detección precoz del cáncer de cuello uterino llega con retraso. Monzón atribuyó esta demora a que la creación del visor único de la historia clínica aparcó varios proyectos, incluido el desarrollo del programa informático con el que se pretende abordar el cribado en las mujeres canarias de entre 25 y 65 años. «La intención es poder contar con él ya a partir del año que viene», señaló.

El cáncer de cérvix está ligado al virus del papiloma humano (VPH), una condición necesaria pero insuficiente para la aparición de la patología. El uso prolongado de anticonceptivos, el consumo de tabaco o un déficit del sistema inmunitario pueden propiciar la irrupción de esta patología, de la que se diagnostican unos 150 nuevos casos al año en el archipiélago.

El cribado se prevé realizar con dos tipos de pruebas: una citología en mujeres de entre 25 y 35 años y, en las de 35 a 65 años, un test específico de VPH.

Sin el cribado de cáncer de pulmón en el horizonte

Otro cribado, el de cáncer de pulmón, no está entre los proyectos inmediatos del Servicio Canario de la Salud, reconoció Monzón.

Esta decisión se ha tomado de acuerdo con un informe encargado por el Ministerio de Sanidad que determina que la relación coste-efectividad del cribado no es óptima para ponerlo en marcha.

En todo caso, Monzón confía en que este documento se actualice para incorporar los nuevos avances y la evidencia científica respecto al uso de la tomografía computarizada (TC) de dosis baja y evaluar su uso en la detección precoz del cáncer pulmonar.

«Esperemos que con el tiempo podamos contar también con ese cribado», señaló.